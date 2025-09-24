Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ) εξέφρασε τη στήριξή του στην πρόταση νόμου που κατέθεσε ο βουλευτής Αμμοχώστου του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, για αυστηροποίηση των ποινών σε επιθέσεις κατά αστυνομικών και δημοσίων λειτουργών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση

Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (Σ.Α.Κ.) χαιρετίζει και στηρίζει την πρόταση νόμου που ετοιμάστηκε και κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, από τον Βουλευτή Αμμοχώστου του ΔΗ.ΣΥ., κ. Νίκο Γεωργίου, η οποία αφορά στην αυστηροποίηση των ποινών για επιθέσεις εναντίον οργάνων τήρησης της τάξης καθώς και Δημόσιων Λειτουργών, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο των επιθέσεων εναντίον μελών της Αστυνομίας έχει λάβει ανησυχητικά αυξητικές διαστάσεις, επηρεάζοντας αρνητικά τόσο το ηθικό όσο και την αποτελεσματικότητα των Αστυνομικών μας Δυνάμεων. Οι πράξεις αυτές πέραν του ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την σωματική ακεραιότητα των μελών μας, λειτουργούν ως αποτρεπτικός παράγοντας στην απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους και υπονομεύουν το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες.

Ο Σ.Α.Κ. έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη αυστηροποίησης των ποινών και λήψης μέτρων τόσο για την προστασία των μελών της Αστυνομίας όσο και για την ενίσχυση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ήδη καταθέσει ολοκληρωμένη μελέτη στον Αρχηγό Αστυνομίας με εισηγήσεις για την αναβάθμιση του εξοπλισμού των Αστυνομικών καθώς και των αντιοχλαγωγικών διμοιριών, ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε κάθε πρόκληση.

Ο Σ.Α.Κ. θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία της πρότασης νόμου και να εργάζεται μεθοδικά για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της ασφάλειας και της προστασίας των μελών του, προς όφελος της κοινωνίας και της Δημόσιας Τάξης.