Αίσθηση έχει προκαλέσει η σύλληψη 81χρονου παππού στην επαρχία Λάρνακας, στην αυλή της οικίας του οποίου εντοπίστηκε φυτεία ναρκωτικών, καθώς και σύστημα αποξήρανσης κάνναβης, που πιστεύεται πως διατίθετο σε άλλα πρόσωπα. Το απίστευτο είναι πως ο ηλικιωμένος, που είναι Ελληνοκύπριος, απασχόλησε ξανά την ΥΚΑΝ όταν και πάλι καλλιέργησε μεγάλες ποσότητες κάνναβης στο σπίτι του. Την τελευταία πενταετία, μάλιστα, καταδικάστηκε δύο φορές από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας και του είχε επιβληθεί πρόστιμο για καλλιέργεια ποσοτήτων κάνναβης.

Ο ύποπτος συνελήφθη χθες το πρωί για τρίτη φορά στην οικία του στη Δρομολαξιά, έπειτα από έφοδο μελών της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών Λάρνακας. Τα μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν δύο φυτά κάνναβης, ύψους πέραν των τριών μέτρων, καθώς και τρίτο φυτό κάνναβης ύψους 90 εκατοστών, το οποίο είχε φυτευτεί σε γλάστρα. Εντοπίστηκε επίσης, ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους 118 γραμμαρίων κι ένα σύστημα επεξεργασίας και αποξήρανσης κάνναβης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews o ύποπτος ισχυρίστηκε πως καλλιεργούσε κάνναβη για δική του χρήση, ωστόσο η ποσότητα που εντοπίστηκε παραπέμπει σε εμπορία των ναρκωτικών. Η ΥΚΑΝ αναζητεί πιθανούς συνεργάτες του συνταξιούχου, καθώς και το πρόσωπο που του προμήθευσε τους σπόρους. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το κινητό τηλέφωνο του 81χρονου, ενώ διερευνάται κατά πόσον υπάρχει εμπλοκή στην υπόθεση και συγγενικού του προσώπου.

Ο ηλικιωμένος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, που διέταξε την κράτησή του για περίοδο έξι ημερών. Θεωρείται ύποπτος για αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη καλλιέργεια φυτών κάνναβης με σκοπό την προμήθεια σε άλλα άτομα και παράνομη κατοχή ναρκωτικών.

Ο 81χρονος είχε συλληφθεί ξανά από την ΥΚΑΝ τον Οκτώβριο του 2022 όταν έγινε έρευνα στην οικία του. Τότε είχαν εντοπιστεί σε δωμάτιο δύο πλαστικές τσάντες που περιείχαν φυλλώματα και κλαδιά κάνναβης περίπου 1.5 κιλού, καθώς και ποσότητα μαριχουάνας μεικτού βάρους 100 γραμμαρίων. Στην αυλή της οικίας του, εξάλλου, είχαν βρεθεί δύο φυτά κάνναβης ύψους 80 και 150 εκατοστών φυτεμένα μέσα σε γλάστρες. Η πρώτη φορά που συνελήφθη ο ηλικιωμένος ήταν σε ηλικία 76 ετών (το 2020), όταν και πάλι καλλιέργησε ποσότητες κάνναβης.