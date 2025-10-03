Φοβερά πράγματα συμβαίνουν στους κυπριακούς δρόμους, αφού οι Κύπριοι οδηγοί παρανομούν με πάσα ευκολία, ενώ τα πρόστιμα πέφτουν βροχή από την Τροχαία.

Σε μια πενταετία, από το 2020 μέχρι και το 2024, καταγγέλθηκαν 445.976 οδηγοί εκ των οποίων οι 4.975 οδηγήθηκαν στα δικαστήρια για σοβαρές τροχαίες παραβάσεις. Και σε αυτό το μισό περίπου εκατομμύριο εξώδικα, δεν συμπεριλαμβάνονται και αυτά των καμερών. Οι πλείστες καταγγελίες αφορούν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ σοκάρουν οι πέντε χιλιάδες οδηγοί που καταγγέλθηκαν επειδή βρέθηκαν θετικοί για χρήση ναρκωτικών εν ώρα οδήγησης.

Οι πλείστοι οδηγοί που ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών, πιάστηκαν στην Πάφο (ένας στους τέσσερις που καταγγέλθηκε).

Από τα στοιχεία που παρέθεσε στη Βουλή, μετά από ερώτηση του βουλευτή ΔΗΣΥ Αμμοχώστου Νίκου Γεωργίου, ο υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης, προκύπτει ότι οι εκστρατείες της Τροχαίας και οι έλεγχοι σε τακτική βάση, δείχνουν και το μέγεθος της παρανομίας στους δρόμους.

Ειδικά η παράβαση του ορίου ταχύτητας είναι πρώτη με διαφορά αφού την πενταετία 2020 – ’24 έγιναν 350.235 καταγγελίες οδηγών, οι πλείστες από τα μέλη του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, τα οποία εξέδωσαν 165.876 εξώδικα μετά από καταγραφή μέσω ραντάρ της παράβασης του ορίου. Στις πόλεις, οι περισσότερες καταγγελίες έγιναν στη Λάρνακα, αφού καταγράφηκαν 60.782 παραβάσεις και ακολουθεί η Αμμόχωστος με 39.414 εξώδικα.

Αίσθηση προκαλούν και οι 16.988 καταγγελίες για μεθυσμένους οδηγούς, κατά την προαναφερθείσα περίοδο, με τις πλείστες, ήτοι 3.724, να γίνονται από μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου, ενώ στις επαρχίες, οι περισσότερες καταγγελίες έγιναν στη Λεμεσό με 4.874 και ακολουθεί η Πάφος με 3.206.

Η παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση (νομοθεσία για ελεύθερα χέρια) που είναι μια από τις κύριες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων, εμφανίζει αύξηση στα εξώδικα παρά το γεγονός ότι η παράβαση αυτή τιμωρείται με €150 για πρώτη φορά.

Συγκεκριμένα, την πενταετία που πέρασε έγιναν 37.619 καταγγελίες οδηγών για χρήση κινητού, με τις 21.170 να έγιναν από μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου, ενώ στις επαρχίες, οι πλείστες, 6.216, έγιναν στη Λεμεσό και ακολουθεί η Λευκωσία με 4.819.

Η μη εφαρμογή της ζώνης ασφάλειας είναι μια άλλη αιτία που οδηγεί στον θάνατο συνανθρώπους μας γι’ αυτό και η Τροχαία δίνει ιδιαίτερη σημασία σ’ αυτό το αδίκημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, έγιναν συνολικά 37.174 καταγγελίες για μη χρήση ζώνης, εκ των οποίων οι 20.141 από μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου, ενώ στις επαρχίες την πρωτιά σε καταγγελίες με 4.468 έχει η Αμμόχωστος.

Για το αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, που δεν μπορεί να ρυθμιστεί εξώδικα αλλά οι υποθέσεις καταχωρούνται στα δικαστήρια, τα στοιχεία δείχνουν και το μέγεθος του προβλήματος στους κυπριακούς δρόμους: Από το 2020 – 2024 έγιναν 4.975 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 2.872 από μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου και οι υπόλοιπες στις επαρχίες. Στην Πάφο εντοπίστηκαν 979 οδηγοί θετικοί σε χρήση ναρκωτικών, 521 στη Λεμεσό, 278 στην Αμμόχωστο, 185 στη Λάρνακα, 126 στη Λευκωσία και 14 στη Μόρφου.

Σύμφωνα με τον Αρχηγό Αστυνομίας, στόχος είναι να πραγματοποιούνται εντονότερες και περισσότερο στοχευμένες εκστρατείες αστυνόμευσης, με επίκεντρο τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου βρίσκεται σε εξέλιξη εκστρατεία με οδικούς ελέγχους των αναβατών δικύκλων, τρικύκλων και τετράκυκλων.