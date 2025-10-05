Υπό προσωποκράτηση τέθηκε 47χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος μετά από μαρτυρία είναι ύποπτος για εμπρησμό σε μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας κτηρίου στη Λευκωσία που είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία το εν λόγω πρόσωπο τέθηκε υπό τετραήμερη κράτηση δυνάμει δικαστικού διατάγματος.

Συνελήφθη στο πλαίσιο διερεύνησης φωτιάς που ξέσπασε σε κουτί μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο βρισκόταν εγκατεστημένο στον προθάλαμο εισόδου κτηρίου στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, στις 4 Οκτωβρίου η ώρα 04:45 περίπου, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για φωτιά στη Λευκωσία και μέλη της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, μετέβησαν στη σκηνή για τη κατάσβεση της φωτιάς και για τη διενέργεια εξετάσεων.

Από τη φωτιά, αναφέρεται, καταστράφηκαν ολοσχερώς οι ηλεκτρικοί μετρητές του κτηρίου, υπέστη ζημιά η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ενώ επίσης ζημιές υπέστη η τοιχοποιία και θύρες του κτηρίου.

Η Αστυνομία αναφέρει περαιτέρω ότι την ίδια ημέρα εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 47χρονου, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, και παρουσιάστηκε την Κυριακή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τετραήμερης κράτησής του.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.