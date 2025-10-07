Βαριά κρανίοεγκεφαλική κάκωση καθώς και πολλαπλές κακώσεις σώματος, κατέδειξε η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του 17χρονου μοτοσικλετιστή, ο οποίος έχασε την ζωή του σε θανατηφόρο δυστύχημα στη Λεμεσό. Η νεκροτομή διενεργήθηκε από την ιατροδικαστή Αγγελική Παπέττα.

Υπενθυμίζεται ότι το θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 21:20 το βράδυ του Σαββάτου (04/10), στη Λεμεσό, με θύμα τον 17χρονο ALI TZALALOUTIN από τη Συρία.

Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι ο μοτοσικλετιστής έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα στην Πειραιώς, με κατεύθυνση προς τα δυτικά, και φέρεται να μήν σταμάτησε στο σήμα “STOP”, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στην πίσω δεξιά πλευρά του οχήματος που κινείτο βόρεια επί της Σουλίου. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το αυτοκίνητο κατέληξε σε περιτοίχισμα οικίας.

Ο 35χρονος οδηγός του αυτοκινήτου υποβλήθηκε σε ναρκοτέστ και αλκοτέστ, τα οποία ήταν αρνητικά.

Σε δηλώσεις του στη σκηνή του θανατηφόρου ο Υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους ανέφερε ότι το θύμα, ηλικίας 17 ετών, οδηγούσε μοτοσικλέτα στην οδό Πειραιώς με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Κατά την άφιξή του στη διασταύρωση με την οδό Σουλίου, παρέλειψε να σταματήσει στο αλτ με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με αυτοκίνητο που κινούνταν με βόρεια κατεύθυνση επί της Σουλίου.

Ο μοτοσικλετιστής φορούσε κράνος, ωστόσο τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, 35 ετών και αλλοδαπός, υποβλήθηκε σε έλεγχο ναρκωτικών και αλκοόλης, με αρνητικά αποτελέσματα. Κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές γειτόνων ότι ο μοτοσικλετιστής κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε πως αξιολογούνται μαρτυρίες που υποστηρίζουν ότι είχε αναπτύξει ταχύτητα.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε το θύμα είχε δηλωθεί ως κλεμμένη τον προηγούμενο μήνα από τον ιδιοκτήτη της. Ο κ. Χαραλάμπους τόνισε πως, αν και στην περιοχή δεν έχουν καταγραφεί πολλά σοβαρά δυστυχήματα, ένα τέτοιο περιστατικό σε γειτονιά με στενούς δρόμους προκαλεί σοκ και ανησυχία. «Ο καθένας μας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός», ανέφερε.