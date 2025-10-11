Λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων κατέσχεσαν μεγάλη ποσότητα ζωικών προϊόντων με προέλευση τις κατεχόμενες περιοχές, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, εντοπίστηκαν σε όχημα που οδηγούσε Τουρκοκύπριος περίπου 300 κιλά νωπού κρέατος – κυρίως κόκκαλα και δέρματα ζώων – τα οποία είχαν μεταφερθεί παράνομα από τα κατεχόμενα. Οι λειτουργοί προχώρησαν στην κατάσχεση τόσο της ποσότητας όσο και του οχήματος, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Πράσινης Γραμμής.

Ο οδηγός εγκατέλειψε τα κατασχεθέντα για καταστροφή και κατέβαλε πρόστιμο €500 στο πλαίσιο εξώδικου συμβιβασμού για τα αδικήματα, προκειμένου να του αποδοθεί το όχημα.

Το Τμήμα Τελωνείων υπενθυμίζει ότι η εισαγωγή ζώων ή ζωικών προϊόντων από τα κατεχόμενα απαγορεύεται, καθώς ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και τη μεταφορά μολυσματικών ασθενειών, δεδομένου ότι δεν διενεργούνται οι απαιτούμενοι κτηνιατρικοί και υγειονομικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.