Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στην Πυροσβεστική για δύο πυρκαγιές σε εγκαταλελειμμένα κτήρια στη Λευκωσία.

Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε άχρηστα υλικά σε υπόγειο εγκαταλελειμμένου κτηρίου στη Λεωφόρο Θεμιστοκλή Δέρβη στη Λευκωσία. Ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Η δεύτερη πυρκαγιά σε σωρό από άχρηστα υλικά σε αυλή εγκαταλελημμένης οικίας στη Λεωφόρο Κένεντυ στη Λευκωσία, με ανταπόκριση τεσσάρων πυροσβεστικών οχημάτων από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς επαρχίας Λευκωσίας. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα επηρεάστηκε δωμάτιο θέρμανσης και ντεπόζιτο πετρελαίου που εφάπτεται της οικίας, καθώς επίσης και αριθμός δέντρων.

Δύο οχήματα, τα οποία ήταν σταθμευμένα σε ανοιχτό, παρακείμενο χώρο επηρεάστηκαν με ζημιές στο μπροστινό τους μέρος.

Τα αίτια των πυρκαγιών εξετάζονται, σε συνεργασία με την Αστυνομία και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.