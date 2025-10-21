Γενετικό υλικό εντοπίστηκε στη μοτοσικλέτα και στο καπέλο του οδηγού της που φέρονται να σχετίζονται με την γκανγκστερική δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό και στην περίπτωση ταυτοποίησης, τότε ενδέχεται να δώσουν νέα τροπή στις έρευνες.

Η Αστυνομία κατάφερε να απομονώσει DNA από το τζόκεϊ που βρέθηκε στη σκηνή με το καμένο βαν και φαίνεται να φορούσε ο οδηγός της μοτοσικλέτας με την οποία διέφυγαν οι δράστες της δολοφονίας και του έπεσε, καθώς και τη μοτοσικλέτα την οποία εγκατέλειψαν άρον άρον στον Άγιο Τύχωνα.

Ειδικά για τη μοτοσικλέτα, φαίνεται ότι οι δράστες είχαν πρόθεση να την παραδώσουν και αυτή στις φλόγες όπως έπραξαν και με το άσπρο βαν, λίγο νωρίτερα. Ωστόσο τους χάλασε τα σχέδια το ελικόπτερο της Αστυνομίας, το οποίο βρισκόταν για άλλο λόγο στην περιοχή και όταν του δόθηκε το μήνυμα για την αναζητούμενη μοτοσικλέτα και για το που κινήθηκε, έσπευσε άμεσα στην περιοχή. Είναι γι’ αυτό που οι δράστες την εγκατέλειψαν με πρόχειρο καμουφλάζ και διέφυγαν με άλλο μέσο.

Οι ανακριτικές Αρχές έχουν στα χέρια τους σειρά στοιχείων που σπρώχνουν τις έρευνες προς συγκεκριμένη κατεύθυνση και τελικά ανατρέπεται η αρχική εκτίμηση ότι επρόκειτο για άριστα σχεδιασμένο έγκλημα. Μπορεί η εκτέλεση να αποδίδεται σε επαγγελματία εκτελεστή γι’ αυτό και όλες οι βολές που έριξε πήγαν στον Δημοσθένους και άφησαν άθικτο τον 18χρονο γιο του που καθόταν δίπλα και ο οποίος δεν αποτελούσε στόχο, ωστόσο, το σχέδιο της διαφυγής αν και ακολουθήθηκε, έμπαζε νερά, εφόσον η Αστυνομία κινήθηκε γρήγορα, βοηθούμενη από το ελικόπτερο, τους πολίτες και τα λάθη των δραστών: Πρώτα τους έπεσε το καπέλο, γεγονός που δείχνει ότι δεν φορούσαν κουκούλες για να μην τραβήξουν τα βλέμματα των πολιτών (όπως έγινε στη δολοφονία Καλογερόπουλου) και στη συνέχεια εγκατέλειψαν βιαστικά το σκούτερ, ενέργεια που μπορεί και ν’ αποβεί καταλυτική για τις έρευνες.

Επίσης, το γεγονός ότι 72 ώρες μετά το φονικό η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων υπόπτων, παρόλο που όλοι φέρονται να σχετίζονται με τη μοτοσικλέτα η οποία εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των δραστών, τότε αυτό δείχνει πως γίνεται σωστή αξιολόγηση της μαρτυρίας. Μπορεί κίνητρα και ηθικοί αυτουργοί να μην είναι ακόμα γνωστά, όμως οι Αρχές δεν κάνουν μεσάνυχτα, όπως συνέβη με τη δολοφονία του Αλέξη Μαυρομιχάλη ή και άλλες παρόμοιες υποθέσεις που παραμένουν ανεξιχνίαστες.

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων του γενετικού υλικού από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής ενδέχεται να καθοριστούν και τα επόμενα βήματα των ανακριτών, αφού ίσως να συνδεθούν άτομα με σκηνές και τεκμήρια, κάτι που θα δώσει νέα ώθηση στις προσπάθειες για εξιχνίαση αυτής της στυγερής δολοφονίας. Σήμερα αναμένεται να έχουμε καθοριστικές εξελίξεις για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το παγκύπριο κυρίως για τον τρόπο δράσης των δολοφόνων και το χρονικό σημείο που αποφάσισαν να εκτελέσουν στα σχέδιά τους, αψηφώντας πως έθεταν σε κίνδυνο αθώες ζωές.