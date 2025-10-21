Για δεύτερη φορά σε διάστημα ενάμιση μήνα, στην ίδια σχολική διαδρομή λεωφορείου, προκαλούνται επεισόδια από μαθητές.

Αυτή τη φορά ο οδηγός του λεωφορείου, που παρέλαβε μαθητές από την Τεχνική Σχολή Λάρνακας για να τους μεταφέρει προς το Κίτι και τα Περβόλια, σύμφωνα με τις καταγγελίες, αναγκάστηκε να σταματήσει στο κέντρο της Λάρνακας, όταν μαθητές άρχισαν να του ρίχνουν αντικείμενα. Όπως ανέφερε στο philenews o εμπορικός διευθυντής της CPT Αλέξανδρος Καμπέρος «μαθητές έριχναν ελιές και κουτάκια αναψυκτικών στον οδηγό», με αποτέλεσμα να σταματήσει το λεωφορείο και επί τόπου να κληθεί η Αστυνομία. «Τέθηκε θέμα ασφάλειας των ίδιων των παιδιών από τη στιγμή που πετάχθηκαν αντικείμενα στον οδηγό. Πρωτίστως προέχει η ασφάλεια των μαθητών και υποχρεωτικά σταμάτησε ο οδηγός και κλήθηκε η Αστυνομία», σημείωσε ο κ. Καμπέρος.

Πληροφορίες από την Αστυνομία αναφέρουν πως έσπευσαν επί τόπου δύο περιπολικά και κατέγραψαν τους επιβαίνοντες στο λεωφορείο, ενώ κλήθηκαν και οι γονείς τους για να τους παραλάβουν. Η υπόθεση, όπως μας αναφέρθηκε, διερευνάται και κλήθηκε για κατάθεση ο οδηγός του λεωφορείου. Το γεγονός προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες σε γονείς στους οποίους ανακοινώθηκε πως διακόπτεται επ’ αόριστον το εν λόγω δρομολόγιο.

Ο πρόεδρος των οργανωμένων γονέων Λάρνακας, Κώστας Κώστα, ανέφερε στην ιστοσελίδα μας πως δεν γίνεται να πληρώνουν όλοι οι μαθητές για τη δράση της μειοψηφίας, που πρέπει να εντοπιστεί από την Αστυνομία. Σημείωσε, ακόμη πως απόψε θα συνέλθουν εκτάκτως για ν’ αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους Υπενθυμίζεται πως αρχές Σεπτεμβρίου διακόπηκε ξανά το εν λόγω δρομολόγιο λόγω άλλου επεισοδίου που προκάλεσαν μαθητές και είχε αποφασιστεί η τοποθέτηση φρουρού.