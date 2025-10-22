Ανακοίνωση εξέδωσε η Αστυνομία αναφορικά με τη χθεσινή καταγγελία του ΕΛΑΜ για περιστατικό στην οδό Λήδρας στη Λευκωσία, με την οποία διευκρινίζεται ότι, το περιστατικό αυτό ανάγεται στον μήνα Ιούλιο του 2025, για το οποίο έγιναν ήδη έρευνες και όχι πριν από λίγες μέρες όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη ανακοίνωση.

Η Αστυνομία τονίζει ότι, οι περιπολίες και τα αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης στο κέντρο της Λευκωσίας είναι καθημερινά, ώστε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών να ενισχύεται συνεχώς.

«Η συνεργασία μας με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του κράτους για πρόληψη και καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων παραβατικότητας συνεχίζονται», καταλήγει η Αστυνομία.

Πώς απαντά το ΕΛΑΜ

Σε απάντηση της ανακοίνωσης της Αστυνομίας Κύπρου, το ΕΛΑΜ ξεκαθαρίζει ότι το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα αφορά δύο περιστατικά στην ίδια ακριβώς περιοχή.

Το ένα, όπως αναφέρει, έλαβε χώρα στις 12/10/2025 και το άλλο τον Ιούλιο του 2025.

Μάλιστα, συνεχίζει, «η ίδια η Αστυνομία επικοινώνησε μόλις χθες με το κατάστημα, μετά την ανακοίνωση μας, από όπου προέρχεται το βίντεο, ζητώντας το οπτικό υλικό, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το λόγο διάψευσης».

«Το ΕΛΑΜ δεν έπεσε θύμα παραπλάνησης, ούτε αναπαρήγαγε ψευδείς πληροφορίες. Αντιθέτως, έφερε στο φως ένα ακόμη περιστατικό ανομίας, το οποίο προσπαθούν κάποιοι να υποβαθμίσουν ή να αποκρύψουν. Να τονίσουμε στην Αστυνομία ότι δεν χρειάζεται, να παραπληροφορήσουμε, τέτοια περιστατικά είναι πλέον πολύ συχνά και τα γνωρίζουν οι πολίτες, όπως και τα μέλη της δύναμης τα οποία έρχονται συχνά απέναντι από τα ταραχοποιά στοιχεία με τη σωματική τους ακεραιότητα να τίθεται σε κίνδυνο», προσθέτει σε ανακοίνωσή του.

«Η οδός Λήδρας και άλλες περιοχές της Κύπρου, όπως η Λεμεσός και οι Φοινικούδες, που υπάρχουν συχνά καταγγελίες για επεισόδια βίας από παράνομους μετανάστες, δεν μπορούν να αφεθούν στην τύχη τους. Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εφαρμόσουν στην πράξη τα όσα δηλώνουν περί αστυνόμευσης και ασφάλειας των πολιτών. Τέλος, ζητούμε από την Αστυνομία να μας δώσει στοιχεία για τον αριθμό των συλλήψεων που έχουν γίνει σε σχέση με τα επεισόδια που παρουσιάζονται στα δύο βίντεο που έχουμε δημοσιοποιήσει», καταλήγει.