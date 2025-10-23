Βίντεο και είδηση στην οποία γίνεται λόγος για ανάληψη ευθύνης για την επίθεση με μπογιές σε ξενοδοχείο ισραηλινών συμφερόντων στη Λεμεσό, αναδημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ομάδα antifazone_cy.

Στην είδηση, την οποία δημοσίευσε η ιστοσελίδα athens Indymedia, δεν ξεκαθαρίζεται ωστόσο ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη, ενώ και οι antifa στη δική τους ανάρτηση υποστηρίζουν πως πρόκειται για απλώς για μία αναδημοσίευση.

Όπως αναφέρεται στην είδηση, τα ξημερώματα της Δευτέρας 13/10/2025 γύρω στις 03:00, ξεπέρασαν κάθε μηχανισμό ελέγχου και κινήθηκαν προς το ξενοδοχείο στην παραλιακή της Λεμεσού, ρίχνοντας μπουκάλια με κόκκινη, μαύρη, άσπρη και πράσινη μπογιά ως ένδειξη αλληλεγγύης στον μαχόμενο λαό της Παλαιστίνης.

«Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο», προσθέτουν, «είναι Ισραηλινών συμφερόντων, φιλοξενεί συνεχώς Ισραηλινούς που έρχονται στην Κύπρο για διακοπές, για αθλητικές διοργανώσεις, για νεοαποικιακή επιχειρηματικότητα, ενταγμένα όλα σε ένα γενικό πλάνο επέκτασης της σιωνιστικής πολιτικής και οικονομίας».

«Εδώ και δύο χρόνια το Ισραήλ έχει διαπράξει τα μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου με συνένοχο όλο το παγκόσμιο διακρατικό σύστημα που είτε δεν παίρνει θέση, είτε ξεπλένει τα εγκλήματά τους μέσω ομαλοποίησης και κανονικοποίησης των σχέσεων τους με τους γενοκτόνους, είτε ξεδιάντροπα υποστηρίζει, ηθικά, πολιτικά, στρατιωτικά, τις βαρβαρότητες τους. Ανάμεσα τους υπάρχουν και φασιστικά κράτη σαν της Τουρκίας, που παίζουν τον ρόλο του αυστηρού και του θιγμένου για να εκμεταλλευτούν την γενοκτονία προς όφελος της επιρροής τους στον μουσουλμανικό κόσμο, ή κράτη σαν το Ιράν που εργαλειοποιούν την σύγκρουση για τα δικά τους επεκτατικά συμφέροντα», συνεχίζουν.

Η Γάζα, όπως αναφέρουν, «ισοπεδώθηκε και μετράμε επίσημα εξήνταπεντε χιλιάδες νεκρούς (ανεπίσημα εκατοντάδες χιλιάδες), ανάμεσα τους και δεκάδες χιλιάδες παιδιά. Η κήρυξη εκεχειρίας δεν σημαίνει καθόλου το τέλος των βασάνων για τον λαό της Γάζας που γυρίζει σε μια κατεστραμμένη, τοξική πόλη χωρίς υποδομές, με τα πτώματα ακόμα διασκορπισμένα στα χαλάσματα. Ενώ η ίδια η εκεχειρία αποτελεί εμπαιγμό όταν το Ισραήλ ακόμα βομβαρδίζει, ακόμα έχει χιλιάδες κακοποιημένους φυλακισμένους, άντρες, γυναίκες, παιδάκια, ακόμα είναι με το δάκτυλο στη σκανδάλη απέναντι σε ένα λαό, ακόμα απαιτεί τον αφοπλισμό, την κατάργηση της αυτοάμυνας ενώ προτάσσει τα λυσσασμένα δόντια του».

«Παρακολουθούμε τους πλούσιους Ισραηλινούς να αγοράζουν τεράστιες εκτάσεις στο νησί για να δημιουργήσουν “ένα μικρό Τελ Αβίβ” ή “ένα δεύτερο Ισραήλ” δημιουργώντας ταυτόχρονα στεγαστική κρίση, εξευγενισμό (καπιταλιστική ανάπτυξη με αποκλεισμό των ντόπιων και μεταναστών εργαζομένων και φοιτητών από τα κέντρα των πόλεων)», αναφέρουν μεταξύ άλλων.

«Τασσόμαστε με τον ένοπλο αγώνα των Παλαιστινίων γιατί είναι η μόνη δίοδος που του απέμεινε και είναι στην μεγάλη του εικόνα ένας αναγκαίος πόλεμος αυτοάμυνας και επιβίωσης, σε αντίθεση με του ισραηλινού κράτους που είναι ένας πόλεμος εξόντωσης και κυριαρχίας. Είμαστε αναρχικοί/-ες και θέλουμε το τέλος των επεκτατικών και των εκμεταλλευτικών πολέμων. Κανένα κράτος, κανένας κεφαλαιοκράτης, καμιά πατριαρχική ιδεολογία δεν πρόκειται να προσφέρει λύσεις χωρίς να αναπαράξει ξανά το ίδιο πρόβλημα. Οι λαοί σώζουν τους λαούς και θα το πετύχουν μέσα από την διεθνιστική οργανωμένη ενότητα που αγωνίζεται ενάντια σε κάθε μορφής εκμετάλλευσης και καταπίεσης», συνεχίζουν.

«Δεν αγωνιζόμαστε εμείς για την Παλαιστίνη αλλά η Παλαιστίνη για εμάς, η διεθνιστική αλληλεγγύη και τα ρίσκα της είναι το ελάχιστο που μπορούμε να προσφέρουμε. Ραντεβού στους δρόμους της φωτιάς. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Επίθεση στη σιωνιστική μηχανή!», καταλήγει.