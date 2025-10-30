Πρωτοφανές περιστατικό διερευνά η Αστυνομία, μέλη της οποίας φαίνεται πως συνέλαβαν πολίτη που ήταν επισκέπτης των Κεντρικών Φυλακών σαν να επρόκειτο για κατάδικο και τον μετέφεραν στο Εφετείο ώστε να δικαστεί.

Όπως αναφέρθηκε στην ιστοσελίδα μας, ο Αρχηγός της Αστυνομίας διέταξε έρευνα και ζήτησε έκθεση γεγονότων από τον Αστυνομικό Διευθυντή Λευκωσίας.

Εκ πρώτης, πάντως, φαίνεται πως αστυνομικοί έβαλαν σε κλούβα τον πολίτη θεωρώντας ότι ήταν κρατούμενος.

Το μπέρδεμα διαπιστώθηκε όταν οι αστυνομικοί έκαναν καταμέτρηση των μεταφερόμενων και διαπιστώθηκε πως “περισσεύει” ένα άτομο.

Ο άνδρας, φαίνεται πως από την αρχή ισχυρίστηκε πως είχε γίνει λάθος, χωρίς όμως να εισακουστεί.