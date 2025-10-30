Σε δημόσια καταγγελία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης προχώρησε μητέρα μαθητή από τη Λεμεσό. Σύμφωνα με την ίδια, ο γιος της νοσηλεύτηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο με ράγισμα κρανίου, μετά από επίθεση που δέχτηκε από άλλους ανήλικους στο γυμνάσιο που φοιτά. Πληροφορίες του philenews αναφέρουν πως ήδη έχει ληφθεί συγκεκριμένη μαρτυρία και γίνονται προσπάθειες εξακρίβωσης των γεγονότων που οδήγησαν στον τραυματισμό του μαθητή. Η Υπουργός Παιδείας σε δημόσιες δηλώσεις της υποστήριξε πως δεν πρόκειται για επίθεση, αλλά για «μια ανοησία των παιδιών», προσθέτοντας ότι το τραυματισμένο παιδί έχει ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Στην ανάρτηση της η μητέρα, όπου περιγράφει την δική της εκδοχή, αναφέρει πως στις 27 Οκτωβρίου, λίγο πριν από το μεσημέρι, ενημερώθηκε από τον Διευθυντή του Γυμνασίου που φοιτά ο γιος της για τραυματισμό του. Αμέσως η ίδια φέρεται να έσπευσε στο σχολείο και να αντίκρισε το παιδί με τραύμα στο κεφάλι. Ακολούθως, όπως λέει, τον μετέφερε σε γιατρό για συρραφή του τραύματος, ενώ στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λεμεσού διαπιστώθηκε από αξονική τομογραφία ότι υπήρχε ραγισμένο σημείο στο κρανίο του και έτσι τον μετέφεραν στο Μακάρειο Νοσοκομείο όπου κρατείται μέχρι και σήμερα για νοσηλεία.

Για τα γεγονότα στο σχολείο, η μητέρα καταγράφει τα ακόλουθα: «Την Δευτέρα 27/10 στο σχολείο στην αλλαγή 5ης με 6η περίοδο κάποια παιδιά ζήτησαν να πάνε τουαλέτα. Μπήκε ο γιος μου να ουρήσει (συγνώμη που το αναφέρω ωμά, το κάνω για να τονίσω τα δευτερόλεπτα που παίρνει η διαδικασία αυτή). Έξω ήταν 3 παιδιά εκ των οποίων ο ένας που είναι και στην ίδια τάξη με το γιο μου με ιστορικό παραβατικότητας, ενώ ήξερε ότι μέσα στην τουαλέτα ήταν ο το παιδί, ξεκίνησε να χτυπά δυνατά την πόρτα και να φωνάζει του γιου μου, ο οποίος κρατούσε με το ένα χέρι την πόρτα η οποία δεν κλειδώνει και με το άλλο χέρι πάλευε να κάνει την φυσική του ανάγκη. Την ώρα που το μωρό κατέβασε το χέρι του από την αντίσταση της πόρτας ο 14 χρονών συμμαθητής του κλώτσησε με δύναμη την πόρτα με αποτέλεσμα αυτή να χτυπήσει με πολύ βίαιο τρόπο το μωρό στο πρόσωπο που φορούσε και τα γυαλιά του και να τον τραυματίσει. Να αναφέρω ότι η γιατρός μου είπε ότι θα μείνει μόνιμο σημάδι στο μέτωπο από το τραυματισμό αυτό».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό διερευνάται με βάση με την νομοθεσία για παιδιά που έρχονται σε σύγκρουση με το νόμο. Η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, ανέφερε στον ANT1 πως «δεν ήταν ακριβώς επίθεση», αλλά «μια ανοησία των παιδιών σε ώρα εργάσιμη». Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ενώπιον τους, φαίνεται να πρόκειται για μια διαμάχη μεταξύ των παιδιών, όπου ο ένας έσπρωχνε την πόρτα από την μία και ο άλλος από την άλλη. Σημείωσε ότι έχει ήδη δώσει οδηγίες για πλήρης διερεύνηση, ενώ τη δική της έρευνα θα κάνει και η Αστυνομία. Όσον αφορά το παιδί που τραυματίστηκε, η Υπουργός αποκάλυψε πως έχει ήδη λάβει εξιτήριο από το Μακάρειο Νοσοκομείο.