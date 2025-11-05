Ιδιαίτερη προσοχή συστήνει η Αστυνομία, μετά από νέες αναφορές για απάτη μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, που συνεχίζει να διαπράττεται με σκοπό την κλοπή χρημάτων.

Οι δράστες της απάτης επικοινωνούν με πολίτες τηλεφωνικά, χρησιμοποιώντας τηλεφωνικούς αριθμούς Κύπρου και μιλώντας στην ελληνική γλώσσα, ωστόσο με ξενική προφορά. Οι δράστες ψευδώς αναφέρουν στους πολίτες ότι, επένδυση τους σε διαδικτυακή πλατφόρμα έχει αποδώσει κέρδη και καλούν τους πολίτες να προβούν σε πληρωμή χρηματικού ποσού, ώστε να διευθετηθεί η μεταφορά των χρημάτων που έχει αποφέρει η επένδυση τους.

Σύμφωνα πάντα με τις αναφορές που έχουν γίνει στην Αστυνομία, σε άλλες περιπτώσεις οι δράστες, αντί πληρωμής, ζητούν από πολίτες να τους αναφέρουν προσωπικά τους στοιχεία και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών τους, με σκοπό να τους αποστείλουν τα χρήματα που δήθεν έχουν κερδίσει.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας ότι τέτοιες τηλεφωνικές επικοινωνίες και ισχυρισμοί φαίνεται να είναι ψευδείς και αποσκοπούν στην εξαπάτηση και στην κλοπή μεγάλων χρηματικών ποσών.