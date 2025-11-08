Αναφορικά με το περιστατικό που έγινε την Κυριακή 02/11/2025 και αφορά οδική σύγκρουση οχήματος με περιπολικό, μετά από εξετάσεις που διενεργήθηκαν από την Αστυνομία για εντοπισμό του οχήματος, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του εν λόγω οχήματος και της ιδιοκτήτριας.

Πρόκειται για ελληνοκύπρια, η οποία ανακρίθηκε σήμερα από μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας και παραδέχθηκε την εμπλοκή της στην οδική σύγκρουση και την εγκατάλειψη της σκηνής.

Όπως προκύπτει από τις ανακρίσεις, το περιστατικό δεν σχετίζεται με τον εντοπισμό του οπλισμού και εξετάζεται ως οδική σύγκρουση με εγκατάλειψη.