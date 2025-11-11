Συγκλονιστικά στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη φρικτή δολοφονία της 30χρονης Νιγηριανής Victory Osarumen Thompson στη Λεμεσό. Δύο νέα πρόσωπα πέρασαν σήμερα (11/11) το κατώφλι του Δικαστηρίου, ενώ οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού αναζητούν απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη τις μοιραίες ώρες μέσα στο διαμέρισμα.

Ο 30χρονος και η 31χρονη οι οποίοι συνελήφθησαν σήμερα το πρωί, οδηγήθηκαν αυθημερόν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού και διέταξε την επταήμερη προσωποκράτησή τους. Με τις συλλήψεις αυτές, ο αριθμός των υπόπτων φτάνει τους πέντε.

Ο 30χρονος ύποπτος, μαζί με την 31χρονη μετέβησαν στο διαμέρισμα μετά από διασκέδαση που είχαν με τις άλλες ομοεθνείς τους σε νυχτερινό μαγαζί. Εκεί, ο 31χρονος φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα και να τη χτύπησε με τα χέρια του. Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της, ενώ οι δύο ύποπτοι (30χρονος και 31χρονη) εγκατέλειψαν αμέσως το διαμέρισμα.

Όπως πληροφορείται το philenews, μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού μετέβησαν χθες σε κατοικία όπου διαμένει η 31χρονη, στον Άγιο Αθανάσιο, όπου με τη συγκατάθεση άλλου προσώπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν δύο γυναικείες τσάντες που περιείχαν το χρηματικό ποσό των €1.090. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το πρόσωπο αυτό υπέδειξε στους ανακριτές περιφραγμένο χωράφι δίπλα από την κατοικία, όπου εντοπίστηκε ροζ σακούλα σκουπιδιών μέσα στην οποία υπήρχαν κινητά τηλέφωνα που η 31χρονη φέρεται να πέταξε για να μην εντοπιστούν. Ανάμεσά τους βρισκόταν και το κινητό τηλέφωνο του θύματος.

Το ίδιο πρόσωπο ανέφερε ότι γύρω στις 7:00 το πρωί της Κυριακής, οι δύο ύποπτοι (30χρονος και 31χρονη) της χτύπησαν την πόρτα. Όταν τους άνοιξε, παρατήρησε πως στο πουκάμισο και στα χέρια του 30χρονου υπήρχαν αίματα, ενώ και οι δύο φαινόντουσαν σε κατάσταση σοκ.

Η 31χρονη είχε στην κατοχή της τις δύο τσάντες και τα κινητά τηλέφωνα, τα οποία είχε ήδη τοποθετήσει σε σακούλα σκουπιδιών. Μετά από περίπου μισή ώρα, οι δύο ύποπτοι εγκατέλειψαν την κατοικία.

Οι ανακριτικές αρχές, αφού εξασφάλισαν τα στοιχεία του 31χρονου, προχώρησαν στην έκδοση δικαστικού εντάλματος σύλληψης. Ο ύποπτος αναζητήθηκε στην κατοικία του στη Λευκωσία, χωρίς να εντοπιστεί. Σε έρευνα που ακολούθησε και με τη γραπτή συγκατάθεση του συγκατοίκου του εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια τα ρούχα που φορούσε την ώρα της δολοφονίας. Ο 31χρονος συνελήφθη τελικά σήμερα, στις 7:00 το πρωί, από μέλη της ΑΔΕ Λευκωσίας.

Κατά την προφορική του ανάκριση αρνήθηκε κάθε ανάμειξη, προβάλλοντας διάφορους ισχυρισμούς. Η 31χρονη, από την πλευρά της, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού, όπου επίσης αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Για την υπόθεση αναμένεται να ληφθούν περίπου 40 ακόμη καταθέσεις και να εξεταστούν τα κινητά τηλέφωνα που εντοπίστηκαν.

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες στο Δικαστήριο

Όσα παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο κατά τη διαδικασία του αιτήματος προσωποκράτησης προκαλούν ανατριχίλα. Ο ανακριτής ανέφερε ότι το θύμα ξυλοκοπήθηκε με μένος, ενώ το σκουπόξυλο που βρέθηκε σπασμένο αποτελεί τεκμήριο της ακραίας βιαιότητας.

Το φονικό φαίνεται να διαπράχθηκε την Κυριακή, μεταξύ 5:00 και 10:00 το πρωί. Από τις καταθέσεις των τριών γυναικών που διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα, προκύπτει ότι η 35χρονη ύποπτη, συγκάτοικός του θύματος, ήταν εκείνη που την χτύπησε με το σκουπόξυλο. Επίσης, φαίνεται πως το θύμα δέχθηκε βάναυσο ξυλοδαρμό σε δωμάτιο και, ακολούθως, μεταφέρθηκε από τις ύποπτες σε άλλο χώρο, όπου και ξεψύχησε αβοήθητο. Όπως έγραψε και σε προχθεσινό δημοσίευμα ο «Φ», ένοικοι γειτονικών διαμερισμάτων ανέφεραν σε καταθέσεις τους ότι τα ξημερώματα της Κυριακής άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα όπου διέμεναν τέσσερις γυναίκες από τη Νιγηρία.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, οι τρεις ύποπτες Νιγηριανές συγκάτοικοι αναχώρησαν από το διαμέρισμα γύρω στα μεσάνυχτα, αφήνοντας τη 30χρονη μόνη. Επέστρεψαν γύρω στις 5:00 τα ξημερώματα από νυχτερινό κέντρο της Λεμεσού, συνοδευόμενες από τον 30χρονο και την 31χρονη, και την εντόπισαν σε έξαλλη κατάσταση. Θεώρησαν πως η 30χρονη είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και προσπάθησαν να την ηρεμήσουν, ασκώντας της βία.