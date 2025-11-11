Σε δύο νέες συλλήψεις προχώρησαν σήμερα το πρωί οι Αρχές, φτάνοντας συνολικά τα πέντε πρόσωπα που τελούν υπό κράτηση σε σχέση με τη δολοφονία της 30χρονης στη Λεμεσό.

Όπως δήλωσε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού και Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΔΕ Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, οι έρευνες βρίσκονται σε «πολύ καλό δρόμο», χωρίς ωστόσο να μπορούν να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, οι δύο τελευταίοι ύποπτοι που αναζητούνταν –ένας άνδρας και μία γυναίκα– είχαν εντοπιστεί μετά από εξετάσεις και μαρτυρίες που εξασφαλίστηκαν. Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και σήμερα το πρωί συνελήφθη ο 30χρονος αλλοδαπός στη Λευκωσία από μέλη της ΑΔΕ Λευκωσίας, ενώ η 31χρονη παρουσιάστηκε μόνη της στην ΑΔΕ Λεμεσού, όπου συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα. Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν ήδη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία προσωποκράτησης. Ο κ. Κυριάκου ανέφερε πως έχουν παραληφθεί «αρκετά τεκμήρια», μεταξύ των οποίων και κινητά τηλέφωνα, τόσο από το διαμέρισμα όπου διαπράχθηκε ο φόνος, όσο και από άλλα σημεία που ερευνήθηκαν βάσει μαρτυριών και πληροφοριών. Όλα τα τεκμήρια έχουν σταλεί στα αρμόδια εργαστήρια για περαιτέρω εξετάσεις.

Σε ερώτηση κατά πόσο οι δύο νέοι ύποπτοι γνώριζαν το θύμα, ο κ. Κυριάκου επιβεβαίωσε ότι φαίνεται όλοι να γνωρίζονταν μεταξύ τους, κάτι που προκύπτει από το γεγονός ότι το διαμέρισμα όπου διαπράχθηκε το έγκλημα είχε ενοικιαστεί για να διαμένουν μαζί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αναφορικά με το κατά πόσο υπάρχουν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας εξήγησε ότι έχουν παραληφθεί μαρτυρίες και άλλα τεκμήρια από την περιοχή. Από το υλικό φαίνεται πως οι ύποπτοι επέστρεψαν νωρίς το πρωί στο διαμέρισμα, όπου ακολούθησε η δολοφονία.

Ο κ. Κυριάκου σημείωσε πως τα αποτελέσματα από τα εργαστήρια, περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν τεκμήρια από τη νεκροτομή, αναμένονται και θα δώσουν επιπλέον απαντήσεις. «Η υπόθεση βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι αν και τα πρόσωπα που φαίνεται να βρίσκονταν στο χώρο κατά τη διάπραξη του εγκλήματος έχουν συλληφθεί, η ανακριτική ομάδα έχει ακόμη σημαντικό έργο να ολοκληρώσει. Όλα τα συλληφθέντα πρόσωπα αντιμετωπίζουν αδικήματα συνωμοσίας για φόνο και φόνο εκ προμελέτης, καθώς, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, όλοι φαίνεται να έχουν εμπλοκή στην υπόθεση.

Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ο φάκελος θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για τελικές οδηγίες.