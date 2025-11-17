Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού.

Συγκεκριμένα, γύρω στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα, παρά την έξοδο Μαρί, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε δύο πρόσωπα στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Από το τροχαίο προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα.

Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία.