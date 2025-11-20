Χρήση των όπλων τους, ρίχνοντας προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στον αέρα για ακινητοποίηση υπόπτου, έκαναν το απόγευμα σε κεντρικό οδικό άξονα της Πάφου μέλη της Αστυνομίας.

Το περιστατικό συνέβη στη λεωφόρο Μεσόγης που οδηγεί στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, λίγο μετά τις 5.00μμ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες περίπολο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου εντόπισε όχημα το οποίο οδηγούσε καταζητούμενο πρόσωπο, 32 ετών, για διάφορες σοβαρές υποθέσεις μεταξύ των οποίων και ληστεία.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, εκείνος όμως στη θέα τους ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει. Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και στην προσπάθεια τους να τον ακινητοποιήσουν έριξαν προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στον αέρα, αφού προηγουμένως το όχημα του συγκρούστηκε με περιπολικό.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε στο ύψος της Βιομηχανικής Περιοχής Μεσόγης, ο οδηγός ωστόσο πρόλαβε να διαφύγει και να κρυφτεί τρέχοντας σε δρόμους της περιοχής. Η σκηνή έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία η οποία άρχισε έρευνες για εντοπισμό του καταζητούμενου προσώπου και για τις συνθήκες του επεισοδίου.

Ο 32χρονος συνελήφθη τελικά λίγα λεπτά αργότερα και τέθηκε υπό κράτηση. Όπως διαπιστώθηκε, το όχημα με το οποίο εκινείτο είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο στην επαρχία Λεμεσού.