Άγνωστα είναι, μέχρι στιγμής, τα κίνητρα των επίδοξων απαγωγέων Ουκρανού επιχειρηματία που διαμένει στην τουριστική Ορόκλινης, ο οποίος είπε στην Αστυνομία πως παλαιότερα διετέλεσε υπουργός στη χώρα του, γεγονός που διερευνάται. Ο 51χρονος κατήγγειλε χθες το απόγευμα πως άγνωστα του πρόσωπα επιχείρησαν να τον βάλουν σε βαν, ωστόσο αντέδρασε με τους δράστες να διαφεύγουν πεζοί αφήνοντας πίσω τους σημαντικότατα τεκμήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από την Αστυνομία διερευνάται ο ισχυρισμός του πως είναι πρώην υπουργός. Ο ίδιος πάντως φέρεται να υποστήριξε πως δεν είχε διαφορές με κανένα. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται το βαν που άφησαν πίσω τους οι τρεις δράστες που φορούσαν χειρουργικές μάσκες, ένα πιστόλι με κενή γεμιστήρα, μία περούκα, καθώς και άλλα τεκμήρια. Το όπλο θα σταλεί για βαλλιστικές εξετάσεις για να διαφανεί εάν σχετίζεται με κάποια εγκληματική ενέργεια, ενώ από τα υπόλοιπα τεκμήρια θα γίνει προσπάθεια ώστε να απομονωθεί DNA, που ενδεχομένως να οδηγήσει στους δράστες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία γύρω στις 7.20 χθες το απόγευμα ο 51χρονος τηλεφώνησε στην Αστυνομία αναφέροντας πως τρία άγνωστα του πρόσωπα του επιτέθηκαν και προσπάθησαν με τη χρήση βίας να τον βάλουν σε εμπορικό όχημα. Επί τόπου έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας που εντόπισαν τον 51χρονο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στους Αστυνομικούς ενώ βρισκόταν στο σπίτι του μαζί με την 36χρονη σύντροφό του και τον 72χρονο πατέρα της, παρατήρησαν ότι σε κοντινή απόσταση από το σπίτι, βρισκόταν σταθμευμένο το εν λόγω εμπορικό αυτοκίνητο εντός του οποίου επέβαιναν τρία πρόσωπα.

Το όχημα κίνησε υποψίες στον 51χρονο, ο οποίος μαζί με τον 72χρονο, πλησίασαν το όχημα για να το ελέγξουν. Καθώς πλησίαζαν το όχημα φέρονται να δέχθηκαν επίθεση από τους τρεις άγνωστους, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με χειρουργικές μάσκες. Οι δύο παραπονούμενοι αντέδρασαν, με αποτέλεσμα οι επιτιθέμενοι να τραπούν σε φυγή, αφήνοντας μάλιστα το εμπορικό όχημα στη σκηνή.

Από εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι οι πινακίδες εγγραφής που έφερε το εμπορικό όχημα, ανήκουν σε άλλο όχημα, ενώ εντός του οχήματος εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ένα πιστόλι με κενή γεμιστήρα και άλλα τεκμήρια. Τόσο ο 51χρονος, όσο και ο 72χρονος τραυματίστηκαν ελαφρά από την επίθεση.