Υπόθεση απόπειρας απαγωγής διερευνά η Αστυνομία, στη Λάρνακα, μετά από σχετική καταγγελία από 51χρονο Ουκρανό.

Συγκεκριμένα γύρω στις 7.20μ.μ. χθες, τηλεφώνησε στην Αστυνομία ο 51χρονος, ο οποίος ανέφερε ότι τρία άγνωστα του πρόσωπα του επιτέθηκαν και προσπάθησαν με τη χρήση βίας, να τον βάλουν σε εμπορικό όχημα.

Άμεσα μέλη της Αστυνομίας, μετέβησαν στη σκηνή όπου εντόπισαν τον 51χρονο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στους Αστυνομικούς, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, μαζί με 36χρονη και 72χρονο, παρατήρησαν ότι σε κοντινή απόσταση από το σπίτι, βρισκόταν σταθμευμένο το εν λόγω εμπορικό αυτοκίνητο, εντός του οποίου επέβαιναν τρία πρόσωπα.

Το όχημα κίνησε υποψίες στον 51χρονο, ο οποίος μαζί με τον 72χρονο, πλησίασαν το όχημα για να το ελέγξουν. Καθώς πλησίαζαν το όχημα, φέρονται να δέχθηκαν επίθεση από τους τρεις άγνωστους, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με χειρουργικές μάσκες. Οι δύο παραπονούμενοι αντέδρασαν, με αποτέλεσμα οι επιτιθέμενοι να τραπούν σε φυγή, αφήνοντας μάλιστα το εμπορικό όχημα στη σκηνή.

Από εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι οι πινακίδες εγγραφής που έφερε το εμπορικό όχημα, ανήκουν σε άλλο όχημα, ενώ εντός του οχήματος εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ένα πιστόλι με κενή γεμιστήρα και άλλα τεκμήρια.

Τόσο ο 51χρονος, όσο και ο 72χρονος τραυματίστηκαν ελαφρά από την επίθεση.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.