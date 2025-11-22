Βίντεο με το πώς καταστρέφονται τα κατασχεμένα ναρκωτικά στην Κύπρο, έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία.

«Πίσω από κάθε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών που διερευνάται από την ΥΚΑΝ, υπάρχει ένα τελευταίο, σιωπηλό στάδιο που λίγοι γνωρίζουν. H καταστροφή των τεκμηρίων», αναφέρεται σε ανάρτηση της Δύναμης.

Το βίντεο επεξηγεί βήμα – βήμα τη διαδικασία η οποία, όπως σημειώνεται, είναι αυστηρώς ελεγχόμενη και πραγματοποιείται σε όλα τα επαρχιακά κλιμάκια της ΥΚΑΝ.

Μάλιστα, προστίθεται ότι το 2025 καταστράφηκαν τεκμήρια από 1.184 υποθέσεις, οι οποίες διερευνήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Δείτε το βίντεο

Πίσω από κάθε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών που διερευνάται από την #ΥΚΑΝ, υπάρχει ένα τελευταίο, σιωπηλό στάδιο που λίγοι γνωρίζουν. H καταστροφή των τεκμηρίων! #Cyprus #cypolice pic.twitter.com/5mb3CafYLw — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) November 22, 2025

«Πρόκειται για μια διαδικασία απόλυτα θεσμοθετημένη, διαφανή και ελεγχόμενη, που σηματοδοτεί το οριστικό τέλος μιας ποινικής διαδρομής, από την κατάσχεση των παράνομων ουσιών, μέχρι την απόφαση του Δικαστηρίου», αναφέρει η Αστυνομία και προσθέτει ότι η πορεία κάθε ουσίας ξεκινά τη στιγμή της κατάσχεσής της.

Τα μέλη της Αστυνομίας την παραλαμβάνουν, τη σφραγίζουν και καταγράφουν σχολαστικά όλα τα στοιχεία της, επισημαίνεται.

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το τεκμήριο αποστέλλεται στο Κρατικό Χημείο, όπου εξετάζεται και επιβεβαιώνεται το είδος και η ακριβής ποσότητα του, και στη συνέχεια σφραγίζεται εκ νέου και φυλάσσεται μέχρι να παρουσιαστεί επίσημα στο Δικαστήριο, ως μαρτυρία για την υπόθεση.

«Μόνο όταν ολοκληρωθούν όλες οι νομικές διαδικασίες – όταν δηλαδή δεν εκκρεμεί κανένα ένδικο μέσο – τα τεκμήρια παίρνουν τον δρόμο για την καταστροφή τους», προσθέτει η Αστυνομία.

Αναφέρει επίσης ότι η διαδικασία καταστροφής των ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποιείται ανά τακτά διαστήματα σε όλες τις επαρχίες, όταν συγκεντρωθεί επαρκής αριθμός τεκμηρίων. Οι διαδικασίες αυτές οργανώνονται και πραγματοποιούνται από τα Κλιμάκια της ΥΚΑΝ, σε όλες τις Επαρχιακές Αστυνομικές Διευθύνσεις, σημειώνει.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως προνοείται από τη θεσμοθετημένη διαδικασία, κάθε τεκμήριο παρουσιάζεται και ελέγχεται από τριμελή επιτροπή.

Σε αυτή συμμετέχουν, προσθέτει, εκπρόσωποι των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, του Κρατικού Χημείου και της Αστυνομίας. Παρών, ως παρατηρητής, μπορεί να είναι και εκπρόσωπος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό.

Όπως σημειώνει η Αστυνομία, τα τεκμήρια εξετάζονται ένα-ένα, όπως ακριβώς είναι συσκευασμένα και σφραγισμένα, από το Κρατικό Χημείο. Τοποθετούνται σε ειδικού τύπου συσκευασία, η οποία επίσης σφραγίζεται.

Ακολούθως, προσθέτει η Αστυνομία, όλα τα τεκμήρια μεταφέρονται με τη συνοδεία της επιτροπής σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις, όπου και αποτεφρώνονται σε ειδικό αποτεφρωτήρα.

Τέλος, η Αστυνομία αναφέρει ότι μετά το πέρας της καύσης, η επιτροπή υπογράφει το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Καταστροφής, επισφραγίζοντας το τέλος της διαδικασίας.