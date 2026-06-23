Η Νορβηγία επικράτησε 3-2 της Σενεγάλης, φτάνοντας στο 2/2 στον όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Οι έξι βαθμοί που συγκέντρωσε η ομάδα του Σόλμπακεν της εξασφάλισαν όχι μόνο την πρόκριση στους 32, αλλά και τη δυνατότητα να τερματίσει πρώτη στον όμιλο, εφόσον νικήσει τη Γαλλία στην τρίτη αγωνιστική.

Στις ΗΠΑ έχουν βρεθεί αρκετοί Νορβηγοί για να θαυμάσουν τον Χάλαντ και την παρέα του και όπως φαίνεται θα παραμείνουν και για τα νοκ άουτ.

Στις κερκίδες έχουν κλέψει τις εντυπώσεις ήδη πριν από το τουρνουά με τον viral πανηγυρισμό τους να τραβάει τα βλέμματα όλου του πλανήτη.

Συγκεκριμένα, όλοι κάθονται στις θέσεις τους παίρνοντας στάση έτοιμοι για κουπί. Όρθιοι μένουν οι οργανωτές που δίνουν το σύνθημα με τύμπανα φωνάζοντας ρυθμικά “ROW”.

The Norwegian team and fans doing the Row are just beautiful.pic.twitter.com/hi2YqZimUi June 23, 2026

Φυσικά, όλο αυτό παραπέμπει στους Βίκινγκς και στις Σκανδιναβικές παραδόσεις της χώρας.

Μετά το φινάλε του αγώνα, οι παίκτες της Νορβηγίας κάθισαν με τη σειρά τους στο γρασίδι και πανηγύρισαν με τον ίδιο τρόπο μαζί με τον κόσμο τους την πρόκριση.

🇳🇴 A moment those Norway fans will never forget.pic.twitter.com/jFPK3pbYw6 https://t.co/cLJLHErigF — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 23, 2026

sport24.gr