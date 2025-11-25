Ξεκίνησε η διερεύνηση, έπειτα από οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας, αναφορικά με τις συνθήκες εκπυρσοκρότησης υπηρεσιακού όπλου, που είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό μέλους της Αστυνομίας στο Παραλίμνι.

Το περιστατικό, που αποδίδεται σε ατύχημα, έγινε λίγο πριν τις 8 χθες το βράδυ στον Αστυνομικό Σταθμό Παραλιμνίου, κατά την ανάληψη καθήκοντος από δύο μέλη της Αστυνομίας. Σύμφωνα με την Αστυνομία στο πλαίσιο των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας που λαμβάνονται κατά την παράδοση / παραλαβή οπλισμού, εκπυρσοκρότησε υπηρεσιακό όπλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι το ένα μέλος της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από αστυνομικές πηγές το επικρατέστερο σενάριο είναι ο πρώτος αστυνομικός να ξέχασε να βγάλει τη γεμιστήρα από το όπλο, με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια των μέτρων που λαμβάνονται για την αλλαγή βάρδιας αυτό να εκπυρσοκροτήσει και να τραυματίσει συνάδελφό του, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο.

Το μέλος της Αστυνομίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει επιφανειακό τραύμα στο αριστερό πόδι και αφότου έγινε συρραφή πήρε εξιτήριο.