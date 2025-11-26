Για αυτόφωρα αδικήματα συνελήφθη άντρας ηλικίας 56 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε από μέλη της Αστυνομίας, να βρίσκεται παράνομα εντός κατοικίας στη Λάρνακα, μετά από πληροφορία για διάρρηξη του σπιτιού.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τα μεσάνυκτα, το βράδυ που πέρασε, λήφθηκε πληροφορία για διάρρηξη κατοικίας στην επαρχία Λάρνακας, με την πληροφορία να αναφέρει ότι, ο δράστης βρισκόταν εντός του σπιτιού.

Μέλη του τοπικού Αστυνομικού Σταθμού Ορόκλινης, καθώς και μέλη του ΟΠΕ, έσπευσαν στην περιοχή, όπου εντός της κατοικίας εντόπισαν τον 56χρονο, τον οποίο και υπέβαλαν σε έλεγχο. Κατά τον έλεγχο, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν στην κατοχή του 56χρονου υπόπτου μία φορητή βιντεοκάμερα, περιουσία του ιδιοκτήτη της κατοικίας, ενώ στη σκηνή εντόπισαν ένα λιβέρι, με το οποίο πιστεύεται ότι ο ύποπτος διέρρηξε μία από τις πόρτες της κατοικίας.

Ο 56χρονος συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και με δικαστικό ένταλμα που είχε εκδοθεί βάσει στοιχείων που προέκυψαν εναντίον του, σε σχέση με ακόμη δύο διερευνώμενες υποθέσεις απόπειρας διάρρηξης κατοικίας, και παράνομης εισόδου σε κατοικία, αδικήματα που διαπράχθηκαν τον περασμένο Αύγουστο, στην επαρχία Λάρνακας.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ορόκλινης συνεχίζει τις εξετάσεις.