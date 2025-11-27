Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες σε διαμέρισμα στο Παραλίμνι, μετά τον εντοπισμό νεκρής αλλοδαπής γυναίκας ηλικίας 49 χρόνων, η οποία διέμενε μόνιμα στην Κύπρο.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματος πέντε λεπτά πριν τις 2 το απόγευμα. Η σκηνή έχει αποκλειστεί και μέχρι στιγμής δεν έχει αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο από την Αστυνομία ως προς τις συνθήκες θανάτου της.

Επί τόπου έχουν κληθεί μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομίας, που άρχισαν να παραλαμβάνουν διάφορα τεκμήρια, τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.

Επί τόπου έχουν κληθεί οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορδοδόξου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα, που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, δεν είχε δώσει σημεία ζωής το τελευταίο εικοσιτετράωρο και είχαν αρχίσει έρευνες προς εντοπισμό της.

