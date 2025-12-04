Στη σύλληψη δύο νεαρών προσώπων προχώρησαν οι Αρχές, σε υπόθεση που αφορά διάρρηξη και κλοπή.

Μετά από καταγγελία για διάρρηξη γραφείων εταιρείας στη Λευκωσία (μεταξύ των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2025) και κλοπή 14 ηλεκτρονικών υπολογιστών αξίας €21.000, η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη δύο προσώπων.

Πρόκειται για 25χρονο και 19χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον Δικαστηρίου.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.