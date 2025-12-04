Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι απάτες από επιτήδειους. Αυτή τη φορά, η Αστυνομία προειδοποιεί για νέες αναφορές που έχουν να κάνουν με τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα που αποσκοπούν στην κλοπή χρημάτων από ανυποψίαστους πολίτες.

Όπως διαπιστώθηκε μέσα από νέες καταγγελίες που έγιναν στην Αστυνομία, οι δράστες επικοινωνούν τηλεφωνικώς με πολίτες, παριστάνοντας τους εαυτούς τους ως τραπεζικούς λειτουργούς, και ζητούν από τους πολίτες στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών, προφασιζόμενοι ότι οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί είναι απενεργοποιημένοι και χρειάζεται να καταχωρήσουν τηλεφωνικώς τα στοιχεία τους, με σκοπό την δήθεν ενεργοποίηση τους ξανά.

Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, οι δράστες αποστέλλουν γραπτά μηνύματα σε πρόσωπα τα οποία έχουν αναρτημένα για πώληση διάφορα αντικείμενα σε πλατφόρμες του διαδικτύου, και αφού τους πείθουν ότι προτίθενται να αγοράσουν τα αντικείμενα τα οποία έχουν προς πώληση, τους αποστέλλουν διαδικτυακό σύνδεσμο με σκοπό να καταχωρήσουν τα τραπεζικά τους στοιχεία για δήθεν πληρωμή τους.

Όπως διαπιστώθηκε μέσα από τις αστυνομικές εξετάσεις, και οι δύο πιο πάνω περιπτώσεις, αφορούν απάτη.

Συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή αφού τέτοιες τηλεφωνικές επικοινωνίες και ισχυρισμοί, είναι ψευδείς και αποσκοπούν στην εξαπάτηση και στην κλοπή χρηματικών ποσών.