Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα χθες βράδυ (05/12), ενώ μέλη του Ο.Π.Ε. της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου, διενεργούσαν μηχανοκίνητη περιπολία σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, δέχθηκαν επίθεση από 47χρονο.

Συγκεκριμένα, καθώς ο 47χρονος βρισκόταν εντός της αυλής της οικίας του, έριξε προς το μέρος των μελών της Αστυνομίας, ένα γυάλινο μπουκάλι με αποτέλεσμα αυτό να κτυπήσει στο αστυνομικό όχημα. Ακολούθως, τα συγκεκριμένα μέλη, συνέλαβαν τον 47χρονο για αυτόφωρο αδίκημα. Αυτός αναμένεται να κατηγορηθεί γραπτώς εντός της ημέρας για τα αδικήματα της επίθεσης και κακόβουλης ζημιάς και ακολούθως να αφεθεί ελεύθερος.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κακοπετριάς συνεχίζει τις εξετάσεις.