Τα πολλά περιστατικά παραβατικότητας κατά την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου και τις αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης ανέδειξαν οι βουλευτές Γιαννάκης Γαβριήλ, Νίκος Κέττηρος και Γιώργος Κουκουμάς.

Οι βουλευτές ζήτησαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να τους ενημερώσει σχετικά με τις ενέργειες του για ενίσχυση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, αλλά και αν έχει μελετηθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας τουριστικής αστυνομίας, η οποία να είναι εκπαιδευμένη και προσανατολισμένη στο κομμάτι που αφορά τον τουρισμό. Όπως σημείωσαν, ο μεγάλος αριθμός επισκεπτών που δέχεται η περιοχή δεν αντιστοιχεί στη δομή και τη στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να απαιτείται πρόσθετη στήριξη, ιδιαίτερα στον τομέα της Αστυνομίας.

Οι ελλείψεις στην Αστυνομία

Ο τέως Υπουργός κ. Χαρτσιώτης διευκρίνισε ότι, παρά τις 830 συνολικά κενές οργανικές θέσεις στην Αστυνομία (395 Αστυνομικούς και 435 Ειδικούς Αστυνομικούς) και τις αυξημένες ανάγκες λόγω της διαδικασίας ένταξης της Κύπρου στο χώρο Schengen, η Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου ενισχύθηκε κατά το 2025 με 16 δόκιμους αστυνομικούς.

Παράλληλα, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, μεταξύ 21:00 και 05:00, η περιοχή υποστηρίχθηκε με ένα μηχανοκίνητο περίπολο της ΜΜΑΔ, ενώ τους μήνες αιχμής (Ιούλιο και Αύγουστο) η ενίσχυση αυξήθηκε σε δύο περίπολα. Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση Αμμοχώστου έλαβε συνδρομή από το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου για ζητήματα οδικής ασφάλειας, περιλαμβανομένων ελέγχων αλκοόλης.

Καθημερινά, στις ώρες αιχμής, ορίζονταν επίσης τέσσερα επιπλέον μέλη με υπερωριακή απασχόληση. Όπως αναφέρει ο Υπουργός, με τη σταδιακή πλήρωση των κενών θέσεων, αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση της Διεύθυνσης τα επόμενα χρόνια.

Σε σχέση με το ενδεχόμενο δημιουργίας τουριστικής αστυνομίας, ο κ. Χαρτσιώτης υπενθύμισε ότι ο περί Δήμων Νόμος του 2022 επιτρέπει τη σύσταση δημοτικής αστυνομίας, με αρμοδιότητα και σε θέματα τουριστικής αστυνόμευσης. Η Ένωση Δήμων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει ετοιμάσει σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας μετά την υποβολή σχολίων από τους εμπλεκόμενους φορείς και αναμένεται να προωθηθεί σύντομα.

Τι εξοπλισμό θα φέρουν και πότε θα μπορούν να συλλαμβάνουν

Η δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το υπό συζήτηση νομοθετικό πλαίσιο, θα έχει δυνατότητα σύλληψης μόνο σε περιπτώσεις επίθεσης εναντίον των μελών της. Σε τέτοια περιστατικά, οι παραβάτες θα παραδίδονται άμεσα στην κρατική Αστυνομία για τα περαιτέρω.

Τα μέλη της υπηρεσίας θα εκπαιδεύονται από την κρατική Αστυνομία και θα φέρουν αποκλειστικά αμυντικό εξοπλισμό. Δεν προβλέπεται σε καμία περίπτωση να οπλοφορούν ή να χρησιμοποιούν επιθετικό εξοπλισμό.

Οι εξουσίες που θα διαθέτει η δημοτική Αστυνομία

Η νέα υπηρεσία θα υπάγεται διοικητικά στους Δήμους και στόχος της είναι η αποφόρτιση της κρατικής Αστυνομίας από συγκεκριμένα διοικητικά και εποπτικά καθήκοντα. Το νομοσχέδιο καθορίζει σειρά αρμοδιοτήτων, μεταξύ των οποίων:

Εφαρμογή των περί Δήμων Νόμων

Έλεγχος θεμάτων δημόσιας υγείας και αντικαπνιστικής νομοθεσίας

Ρύθμιση ωραρίων πρατηρίων

Έλεγχος πώλησης και κατανάλωσης αλκοόλ

Προστασία παραλιών και αποτροπή αυθαίρετων χρήσεων

Αντιμετώπιση ρύπανσης δημόσιων χώρων

Εποπτεία κυκλοφορίας ποδηλάτων και τοπικών τροχαίων ρυθμίσεων

Εφαρμογή της νομοθεσίας περί Ειδικής Ρύθμισης Αδικημάτων

Κάθε Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τις επιμέρους προτεραιότητές του, αναπροσαρμόζοντας τες ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής του. Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο πλαίσιο, οι υφιστάμενοι τροχονόμοι μπορούν να διατηρήσουν τις θέσεις τους, χωρίς να υποχρεώνονται σε μετακίνηση στη νέα υπηρεσία.