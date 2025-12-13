Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Λεμεσό, όταν τέθηκε σκόπιμα φωτιά σε ελαστικά στη μέση του δρόμου στη Μέσα Γειτονιά, μπροστά από εκκλησία.

Σύμφωνα με ανάρτηση της πλατφόρμας RoadReport.CY, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με μαρτυρία οδηγού, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 23:40, μπροστά από εκκλησία. Όπως αναφέρεται, νεαρά άτομα φέρονται να έβαλαν φωτιά σε ελαστικά τα οποία είχαν τοποθετηθεί στο οδόστρωμα.

Η πυρκαγιά παρήγαγε πυκνό καπνό και δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες για την κυκλοφορία, αναγκάζοντας τα διερχόμενα οχήματα να επιβραδύνουν και να κινούνται με προσοχή γύρω από τα καιόμενα αντικείμενα.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Το συμβάν φαίνεται να συνδέεται με τη σημερινή ημέρα, αφού η 13η Δεκεμβρίου, τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί άτυπα με επεισόδια βανδαλισμών, εμπρησμών και συγκρούσεων με την Αστυνομία, κυρίως από ομάδες ανηλίκων.