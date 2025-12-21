Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στους οδηγούς αφού λόγω κατολισθήσεων χώματος και πετρών, ο δρόμος Καλοπαναγιώτη–Γερακιών–Κύκκου–Κάμπου–Ορκόντα έχει καταστεί επικίνδυνος.
«Οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα», αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση.
⚠️Λόγω κατολισθήσεων χώματος και πετρών, ο δρόμος Καλοπαναγιώτη–Γερακιών–Κύκκου–Κάμπου–Ορκόντα έχει καταστεί επικίνδυνος.— Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) December 21, 2025
Οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.