Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος ο 29χρονος Abdullah Al Zaytan από τη Συρία. Είχε καταδικαστεί σε δυο χρόνια φυλάκιση για αδίκημα τρομοκρατίας και εφεσίβαλε την απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου, ωστόσο, η κάθειρξη διπλασιάστηκε στα τέσσερα έτη.

Το Εφετείο (Μιχάλης Αμπίζας, Στέλλα Χριστοδουλίδου-Μέσσιου και Ιφιγένεια Στυλιανίδου) απέρριψε τους δυο λόγους έφεσης του 29χρονου, ενώ αντίθετα δικαίωσε τη Νομική Υπηρεσία για την αντίφαση που έκανε και με την οποία έκρινε ως ανεπαρκή την ποινή που επιβλήθηκε. Το δευτεροβάθμιο δικαστικό σώμα, αύξησε την ποινή στα τέσσερα χρόνια.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού του είχε επιβάλει ποινή, αφού τον έκρινε ένοχο σε αδίκημα στη βάση άρθρου του περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2019.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το phiilenews ο 29χρονος είχε συλληφθεί στις 3 Ιανουαρίου του 2021 στο χωριό Μονιάτης μετά από συντονισμένη επιχείρηση της υπηρεσιών της Αστυνομίας. Η επιχείρηση είχε βασιστεί σε πληροφορία που προερχόταν από την αμερικανική ομοσπονδιακή Αστυνομία, το FBI.

Εκπαιδευτικό υλικό για βόμβες και επικίνδυνες ουσίες

Πιο συγκεκριμένα και στη βάση της δικαστικής απόφασης υπήρξαν τα ακόλουθα ευρήματα από το πρωτόδικο Δικαστήριο: «Ο εφεσείων είχε εκπαιδευτικό υλικό στο κινητό του, σε μορφή εγχειριδίων, τα οποία έθεταν πρόσωπο σε θέση να κατασκευάσει βόμβες, αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, ναρκοπέδια, εκρηκτικές ύλες, χημικά, βιολογικά και άλλα υλικά και επιβλαβείς και επικίνδυνες ουσίες. Σε βίντεο που υπήρχαν στο κινητό του τηλέφωνο περιλαμβάνονταν μέθοδοι κατασκευής μηχανισμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιθέσεις σε εστιατόρια, λεωφορεία 2 ή ακόμη και νυκτερινά κέντρα. Υπήρχε δε, δομή στο εν λόγω περιεχόμενο και παρέχονταν οδηγίες κατασκευής με εύκολα προσβάσιμα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες τρομοκρατικές επιθέσεις. Κατέληξε, το πρωτόδικο Δικαστήριο, ότι η ποσότητα, ποιότητα και δομή των εγχειριδίων έδειχνε άτομο που εκπαιδευόταν για να τα χρησιμοποιήσει».

Οι λόγοι έφεσης του

Με τον πρώτο λόγο έφεσης, ο καταδικασθέντας υποστήριξε ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο ενήργησε εσφαλμένα τροποποιώντας το κατηγορητήριο, προσθέτοντας νέα κατηγορία με διαφοροποιημένο χρόνο διάπραξης του αδικήματος. Το Εφετείο απέρριψε τον ισχυρισμό, κρίνοντας ότι η τροποποίηση έγινε νομίμως βάσει του Άρθρου 85(4) του Κεφ.155 και δεν προκάλεσε δυσμένεια στην υπεράσπιση, επικαλούμενο σχετική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Με τον δεύτερο λόγο έφεσης, υποστήριξε ότι δεν αποδείχθηκαν τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος, ιδίως ο σκοπός τέλεσης ή συμβολής σε τρομοκρατική πράξη. Το Εφετείο έκρινε ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο αιτιολόγησε επαρκώς την απόφασή του, στηριζόμενο τόσο στο περιεχόμενο του υλικού όσο και στη μαρτυρία εμπειρογνώμονα σε θέματα τρομοκρατίας. Απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό ότι η «εκπαίδευση» απαιτεί πρακτική εξάσκηση, παραπέμποντας στην Οδηγία (ΕΕ) 2017/541, σύμφωνα με την οποία και η αυτοδιδασκαλία μέσω διαδικτύου συνιστά λήψη εκπαίδευσης όταν τελείται με πρόθεση τρομοκρατικής δράσης.

Το Δικαστήριο απέρριψε και τους ισχυρισμούς περί έλλειψης δικαιοδοσίας, κρίνοντας ότι η κατοχή του εκπαιδευτικού υλικού εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τη σύλληψη επαρκούσε για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος.

«Έκδηλα ανεπαρκής η πρωτόδικη απόφαση»

Παράλληλα, το Εφετείο έκανε δεκτή την Έφεση του Γενικού Εισαγγελέα, με την οποία προσβαλλόταν η πρωτόδικη ποινή φυλάκισης δύο ετών ως έκδηλα ανεπαρκής. Το Δικαστήριο έκρινε ότι λόγω της σοβαρότητας του αδικήματος και του κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια, η πρωτόδικη ποινή δεν αντανακλούσε τη βαρύτητα της πράξης.

Η αρχική ποινή φυλάκισης αντικαταστάθηκε με ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, ενώ η καταδίκη του επικυρώθηκε πλήρως.