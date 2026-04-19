Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δημοσίευσε χάρτη που απεικονίζει τη ζώνη επιχειρήσεων στο έδαφος αλλά και τα χωρικά ύδατα του Λιβάνου.

Πρόκειται για μια τεράστια έκταση που εκτείνεται από την Μεσόγειο, μέχρι την Συρία, στην οποία υπάρχουν εκατοντάδες χωριά, ανάμεσά τους και Ορθόδοξα χριστιανικά χωριά.

Για πρώτη φορά όμως, η ζώνη επιχειρήσεων, ή «περιοχή άμυνας», όπως την χαρακτηρίζει ο IDF, επεκτείνεται και στην Μεσόγειο, περιλαμβάνοντας σχεδόν ολόκληρη την διαφιλονικούμενη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, στη οποία ύπαρχει το κοίτασμα φυσικού αερίου Qana.

Ο χάρτης αποκαλύπτει επίσης ότι τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν διασχίσει τον ποταμό Λιτάνι, ένα βασικό γεωγραφικό ορόσημο που από καιρό συνδέεται με τις προσπάθειες να ωθηθούν οι δυνάμεις της Χεζμπολάχ προς τα βόρεια, και κατέχουν τη στρατηγική κορυφογραμμή Μπόφορτ.

Ο στρατός αναφέρει ότι πέντε μεραρχίες του IDF, μαζί με ναυτικές δυνάμεις, επιχειρούν στη ζώνη αυτή με σκοπό «την αποδιάρθρωση των υποδομών της Χεζμπολάχ και την αποτροπή απειλών κατά των κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ».

