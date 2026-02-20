Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναφορικά με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στις οδηγίες που έχουν δοθεί προς το κοινό, σύμφωνα με σημερινή δήλωση εκπροσώπου του στρατού.

«Παρακολουθούμε στενά τις περιφερειακές εξελίξεις και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη δημόσια συζήτηση σχετικά με το Ιράν. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή» και «τα μάτια μας είναι ορθάνοιχτα προς όλες τις κατευθύνσεις και το δάχτυλό μας είναι περισσότερο από ποτέ στη σκανδάλη ενόψει οποιασδήποτε αλλαγής στην επιχειρησιακή πραγματικότητα», δήλωσε ο Έφι Ντεφρίν στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, τονίζοντας, ωστόσο, ότι «δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις οδηγίες».

