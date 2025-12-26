Φύλλα χαρτιού εμποτισμένα με απαγορευμένη ουσία, πιθανόν ναρκωτικά, εντοπίστηκαν στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων, στην κατοχή 40χρονου από τη Λευκωσία, κατά την επίσκεψή του στις Κεντρικές Φυλακές για να δει κρατούμενη, η οποία έχει καταδικαστεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Ο 40χρονος υποβλήθηκε σε σωματικό έλεγχο από μέλη του Τμήματος Φυλακών, στο πλαίσιο των αυστηρών και εξωνυχιστικών ελέγχων που εφαρμόζονται κατόπιν σαφών οδηγιών του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Στο μέρος μετέβησαν μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, τα οποία προχώρησαν στη σύλληψη του 40χρονου , ενώ ακολουθησε έρευνα στο όχημα και στην οικία του, όπου στο όχημα του εντοπίστηκαν 14 γραμμάρια πράσινης ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης και 2 γραμάρα κοκαίνης, ενώ στην οικία του δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε το επιλήψιμο.

Το περιστατικό αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της αυστηρής πολιτικής μηδενικής ανοχής που εφαρμόζεται στις Κεντρικές Φυλακές, μετά από ξεκάθαρες οδηγίες του Υπουργού Δικαιοσύνης για εντατικούς και εξονοχιστικούς ελέγχους, οι οποίοι θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.