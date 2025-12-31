Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο 63χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το πρωί στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 11.30 π.μ. σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος στη Λευκωσία, ο 63χρονος φέρεται να προσφέρθηκε να βοηθήσει γυναίκα οδηγό, που προσπαθούσε να σταθμεύσει το όχημά της. Στην προσπάθεια του να εισέλθει στο όχημα της, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτό εκκίνησε με αποτέλεσμα η ανοικτή πόρτα του οδηγού να κτυπήσει σε παρακείμενο όχημα και στην επιστροφή της, να εγκλωβίσει τον λαιμό του 63χρονου.

Ο 63χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διασωληνώθηκε και εισήχθη για νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.