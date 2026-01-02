Ικανοποίηση για την ταχεία διευθέτηση της συνάντησης της Παρασκευής με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστα Φυτιρή, εξέφρασε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου Άγγελος Νικολάου, δηλώνοντας ότι ο Σύνδεσμος θα προχωρήσει με όλα τα νόμιμα μέσα προκειμένου να ανασταλούν οι οδηγίες που περιέχονται στην τελευταία διαταγή του Αρχηγού Αστυνομίας προς τα μέλη της Αστυνομίας.

Σε δήλωση του ο Πρόεδρος του ΣΑΚ είπε ότι η συνάντηση που είχε η ηγεσία του Συνδέσμου με τον Υπουργό Δικαιοσύνης το μεσημέρι, ήταν πολύ παραγωγική.

Εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι η συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης ορίστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και είπε ότι κατά τη διάρκειά της «διατυπώσαμε τις απόψεις του Συνδέσμου, ακούσαμε τους προβληματισμού του Υπουργού και συμφωνήσαμε ότι το αστυνομικό σώμα ακολουθεί τις οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας».

Περαιτέρω ανέφερε ότι ταυτόχρονα ο Σύνδεσμος προχωρά με τα νόμιμα μέσα-μέτρα που έχει στη διάθεση με στόχο την αναστολή των οδηγιών του Αρχηγού Αστυνομίας.

Τέλος ο κ. Νικολάου συνέστησε στους συναδέλφους του να είναι υπομονετικοί, να γνωρίζουν ότι ο Σύνδεσμος είναι δίπλα τους, θα τους στηρίξει και «θα προχωρήσουμε μέχρι τέλους για ικανοποίηση των αιτημάτων μας και τη δικαίωση».

ΚΥΠΕ