Ζεύγος τουριστών ρωσικής καταγωγής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο σε λεωφόρο της τουριστικής περιοχής Κάτω Πάφου σήμερα και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Πάφου.

Σύμφωνα με τις έρευνες της Αστυνομίας, ο άνδρας και η γυναίκα επιχειρούσαν να διασταυρώσουν τη λεωφόρο στο συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο είχε κάνει στάση για αποβίβαση επιβατών ένα λεωφορείο. Φαίνεται ότι το ζεύγος των ρώσων διασταύρωνε τον δρόμο πίσω από το λεωφορείο με αποτέλεσμα εξ αντιθέτου κινούμενο αυτοκίνητο να τους παρασύρει και να τους τραυματίσει, αφού ο οδηγός του άργησε να τους αντιληφθεί όταν εμφανίσθηκαν πίσω από το λεωφορείο.

Οι δύο επισκέπτες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πάφου όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστησαν κατάγματα άκρων και κρατήθηκαν για νοσηλεία. Η κατάσταση τους κρίνεται ως σοβαρή, αλλά εκτός κινδύνου.