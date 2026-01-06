Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο παλιό λιμάνι Λεμεσού κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Θεοφανίων και συγκεκριμένα τη στιγμή του καθαγιασμού των υδάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής διαπιστώθηκε ότι ο σταυρός δεν παραδόθηκε στον ιερέα από το πρόσωπο που τον ανέσυρε, γεγονός που προκάλεσε σύγχυση.

Πληροφορίες που έλαβε και αξιολογεί η Αστυνομία αναφέρουν ότι την τρίτη φορά που ρίχθηκε ο σταυρός στη θάλασσα, και ενώ βρισκόταν σε αρκετή απόσταση, τον ανέσυρε άγνωστος άνδρας, ο οποίος μιλούσε σπαστά ελληνικά.

Στη συνέχεια αποχώρησε από τον χώρο χωρίς να τον παραδώσει. Πρόκειται για ξύλινο Σταυρό και η Αστυνομία έχει ενημερώθηκε για το περιστατικό και διερευνά πληροφορία σύμφωνα με την οποία δεν αποκλείεται ο σταυρός να έχει κλαπεί. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες και υλικό από την περιοχή.