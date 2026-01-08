Τα εικονιζόμενα πρόσωπα αναζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, αδίκημα που διαπράχθηκε στη Λεμεσό στις 20/12/2025. Σύμφωνα με πληροφορίες, φοιτητής δέχθηκε επίθεση από τα συγκεκριμένα πρόσωπα, στη μαρίνα Λεμεσού.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.