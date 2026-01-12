Υπό διερεύνηση από τις κυπριακές αρχές βρίσκεται μία περίεργη υπόθεση θανάτου ενός υψηλόβαθμου στελέχους της Πρεσβείας της Ρωσίας στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση άρχισε να εκτυλίσσεται το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, όταν ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του. Οι αρμόδιες κυπριακές αρχές, όπως προκύπτει, φαίνεται ότι ενημερώθηκαν για το περιστατικό με κάποιες ώρες καθυστέρηση. Ακολούθως, όταν κλιμάκιο της Αστυνομίας έφτασε στην Πρεσβεία, δεν τους επιτράπηκε να εισέλθουν σε αυτήν, ενώ η σορός του Ρώσου τους παραδόθηκε στην αυλή του κτηρίου.

Παρότι οι αστυνομικοί ζήτησαν να εισέλθουν στο κτήριο με σκοπό να διενεργήσουν έρευνες στην σκηνή, δηλαδή στο γραφείο του νεκρού άνδρα, η απάντηση που έλαβαν ήταν αρνητική. Το μόνο που τους αναφέρθηκε ήταν ότι ο θάνατος του Ρώσου επήλθε λόγω αυτοχειρίας, ενώ όπως τους λέχθηκε ο αυτόχειρας άφησε και γράμμα, το οποίο ωστόσο δεν παραδόθηκε στις κυπριακές αρχές. Το γράμμα, σύμφωνα με την Πρεσβεία, θα σταλεί στη Μόσχα.

Περισσότερες απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νενομισμένη νεκροτομή που αναμένεται να διενεργηθεί σήμερα επί της σορού του άνδρα.

Σημειώνεται πως για το περιστατικό είναι ενήμερο το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ την παρακολουθούν στενά οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας.