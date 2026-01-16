Έντονη δυσφορία και αγανάκτηση για τις δημόσιες εξαγγελίες του Αρχηγού της Αστυνομίας σχετικά με αλλαγές στους όρους εργοδότησης του Αστυνομικού Σώματος εκφράζουν η ΠΑΣΥΔΥ και ο ΣΑΚ, επαναλαμβάνοντας τη προσήλωσή τους στον θεσμοθετημένο κοινωνικό διάλογο και τις αρχές της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση που εξέδωσαν, «σεβόμενοι τον θεσμό του διαλόγου και πιστοί στη φιλοσοφία της επίλυσης διαφορών μέσα από διαπραγμάτευση και τεκμηριωμένη συζήτηση, θα προσέλθουμε στη διαδικασία αυτή με καλή πίστη και εποικοδομητική διάθεση για ουσιαστική συζήτηση και επίλυση του θέματος με σεβασμό πάνω από όλα στις ήδη υπάρχουσες συμφωνίες».

Αυτούσια η ανακοίνωση

ΠΑΣΥΔΥ και ΣΑΚ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα μέλη μας αλλά και στην κοινωνία, επαναλαμβάνουμε τη σταθερή μας προσήλωση στον θεσμοθετημένο κοινωνικό διάλογο και στις αρχές της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

ΠΑΣΥΔΥ και ΣΑΚ έχουν ήδη τοποθετηθεί δημόσια, εκφράζοντας την έντονη δυσφορία και αγανάκτηση τους για τις δηλώσεις του Αρχηγού της Αστυνομίας οι οποίες αγνοούν τους εργασιακούς θεσμούς και υποβιβάζουν τη σημασία των από κοινού συμφωνηθέντων στη ΜΕΠΑ.

Μετά από τις δηλώσεις του Αρχηγού της Αστυνομίας αναφορικά με την μονομερή εκ μέρους του αλλαγή του ωραρίου εργασίας των μελών του σώματος αλλά και την μείωση των ημεραργιών από 19,5 μέρες σε 4,7 μέρες, το θέμα της αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού του Αστυνομικού σώματος θα συζητηθεί στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής την Τετάρτη, 21/01/2026.

Παράλληλα, χαιρετίζουμε, μετά και από τις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις μας την πρόσκληση για συμμετοχή στη ΜΕΠΑ την Τρίτη 27/01/2026, με στόχο τη συζήτηση και ουσιαστική εξέταση των εργασιακών ζητημάτων που προκύπτουν από τις υπό αναφορά δηλώσεις του Αρχηγού.

Την ίδια στιγμή, καθιστούμε σαφές ότι, σε περίπτωση που ο διάλογος δεν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και δεν διασφαλιστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μελών μας, ΠΑΣΥΔΥ και ΣΑΚ θα επανεξετάσουν τη στάση τους και θα μελετήσουν τη λήψη μέτρων αντίδρασης, πάντοτε με υπευθυνότητα και σεβασμό προς την κοινωνία.

Η ΠΑΣΥΔΥ και ο ΣΑΚ θα συνεχίσουν να ενεργούν με σοβαρότητα, συνέπεια και θεσμικό τρόπο, επιδιώκοντας λύσεις που θα υπηρετούν τόσο τα δικαιώματα των αστυνομικών όσο και το δημόσιο συμφέρον.