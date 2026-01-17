Εκτάκτως στην Αστυνομική Διεύθυνσή Λάρνακας θα βρεθεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Κώστας Φυτιρής, μετά το αιματηρό επεισόδιο με την ρίψη πυροβολισμών που συνέβη το απόγευμα σε πολυσύχναστο σημείο της πόλης

Σύμφωνα με πληροφορίες του phileneews, ο Υπουργός είναι ενήμερος για το περιστατικό από την πρώτη στιγμή και αναμένεται γύρω στις 7:15 να προβεί σε δηλώσεις.

Σημειώνεται ότι η Αστυνομία της Λάρνακας, συνεχίζει να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό και αναμένεται να εκδώσει αριθμό ενταλμάτων σύλληψης εναντίων των προσώπων που εμπλέκονται στη συμπλοκή και τη ρίψη πυροβολισμών που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο κέντρο της πόλης.

Περισσότερα σε λίγο.