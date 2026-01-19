Ταυτοποιήθηκαν ακόμη πέντε πρόσωπα για το αιματηρό επεισόδιο στη Λάρνακα το περασμένο Σάββατο, που έθεσε σε κίνδυνο αθώους πολίτες, όταν στον πιο πολυσύχναστο δρόμο της πόλης, τη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, έπεσαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια άγριου καυγά με τσεκούρια, ξύλα και λοστούς. Μέχρι στιγμής συνελήφθη 48χρονος, γνωστό πρόσωπο στις Αρχές, ενώ καταζητούνται συνολικά 8 άτομα.

Οι τρεις 35,26 και 20 χρόνων, που φέρονται ως μέλη της ομάδας του 48χρονου, καταζητούνται από το περασμένο Σάββατο και υπάρχουν πληροφορίες πως ενδεχομένως να διέφυγαν στο εξωτερικό. Εναντίον τους διερευνώνται αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Αυτοί καταζητούνται από την Αστυνομία

Καταζητούνται τα πιο κάτω πρόσωπα, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με τη συμπλοκή και ρίψη πυροβολισμών, που διαπράχθηκαν στις 17 Ιανουαρίου, 2026, στη Λάρνακα.

Allam J.J Abualsoud, 26 ετών, από Παλαιστίνη Mohammad N.N Almadi, 25 ετών, από Παλαιστίνη Anas A.S Alabit, 25 ετών, από Παλαιστίνη Wesam Y.J. Joha, 31 ετών, από Παλαιστίνη Abulweimer Ahmed N.A, 35 ετών, από Παλαιστίνη Kareem Mohammad Abdul Kareem Azzazi, 19 ετών, από Ιορδανία Ahmad Mohammad Abdul Kareem Azzazi, 26 ετών, από Ιορδανία Yazan Mohammad Abdul Kareem Azzazi, 25 ετών, από Ιορδανία

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στο τηλέφωνο 24-804060, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

Πώς λειτουργούσε η εγκληματική ομάδα

Υπενθυμίζεται πως εγκληματική ομάδα με φερόμενο επικεφαλής τον 48χρονο φέρεται πριν από δύο εβδομάδες να προσέγγισε τον επιχειρηματία υποστατικού στη λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου και να του ζήτησε αρχικά €7.000 ευρώ για προστασία και έπειτα €1.000 ευρώ μηνιαίως.

Η πρώτη κρούση έγινε τηλεφωνικώς στον επιχειρηματία, ο οποίος είναι ελληνοκύπριος, από πρόσωπο αραβικής καταγωγής που καταζητείται. Ακολούθησαν απειλές μέσω τηλεφώνου, σύμφωνα με την καταγγελία, ενώ το Σάββατο το πρόσωπο αραβικής καταγωγής πήγε επί τόπου γύρω στις 2 το απόγευμα και ζήτησε ξανά χρήματα από τον παραπονούμενο, τον οποίο φέρεται να απείλησε με μαχαίρι. Λίγο μετά τις 3 το απόγευμα τον χώρο προσέγγισαν οχήματα με μεγάλη ταχύτητα και από αυτά αποβιβάστηκαν 20 άτομα, ανάμεσα στους οποίους και ο 48χρονος. Τα πρόσωπα αυτά ζήτησαν χρήματα από τον παραπονούμενο και όταν αρνήθηκε, φέρονται να άρχισαν να τον κτυπούν. Τότε ο παραπονούμενος μαζί με συγγενικό του πρόσωπο και δύο φίλους του αντέδρασαν και αντεπιτέθηκαν με τσεκούρι και λοστούς.

Όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο, οι παραπονούμενοι χρησιμοποίησαν «ανάλογη βία», με σκοπό να διασφαλίσουν τη σωματική τους ακεραιότητα και την περιουσία τους. Ακολούθησε η ρίψη δύο πυροβολισμών με πιστόλι που κρατούσε άτομο της ομάδας του 48χρονου. Το αδιανόητο είναι πως οι πυροβολισμοί έπεσαν έξω από το ταχυφαγείο, χωρίς, ευτυχώς να τραυματιστεί οποιοσδήποτε.

Διερευνώνται ακόμη πληροφορίες που έφτασαν στην Αστυνομία πως η συγκεκριμένη ομάδα προσπαθούσε να πάρει τον έλεγχο της προστασίας κέντρων διασκέδασης.