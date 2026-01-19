Οι τρεις απανωτές απόπειρες φόνου, καθώς και οι εμπρησμοί οχημάτων, σε διάστημα μόλις ενός μήνα, είχαν καταδείξει από το περασμένο καλοκαίρι –και μάλιστα εμφαντικά- πως το οργανωμένο έγκλημα πήρε για τα καλά κεφάλι στη Λάρνακα.

Είναι από τότε που υπάρχει αναβρασμός στην πόλη, με όλες τις πληροφορίες να συγκλίνουν πως υπάρχει σε εξέλιξη προσπάθεια αντιμαχόμενων φατριών, για να πάρουν τον έλεγχο της χρυσοφόρου «επιχείρησης» παροχής προστασίας σε επιχειρήσεις.

Είναι το αποτέλεσμα αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας που λίγο έλειψε να πληρώσουν αθώοι πολίτες το απόγευμα του Σαββάτου στη Λάρνακα, όταν έπεσαν πυροβολισμοί στον πιο πολυσύχναστο της δρόμο (λεωφ. Γρ. Αυξεντίου) κατά τη διάρκεια άγριας συμπλοκής με τσεκούρια, λοστούς και ξύλα.

Κι όλα αυτά, που καταγράφηκαν και σε βίντεο, σημειώθηκαν μόλις 100 μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας. Σημειώνεται πως για τις εγκληματικές ενέργειες του καλοκαιριού έγιναν τουλάχιστον 7 συλλήψεις που άγγιξαν και τις Κεντρικές Φυλακές, ωστόσο κάποιες υποθέσεις παραμένουν… ορφανές από ηθικούς αυτουργούς.

Ομάδα 48χρονου

Τα ερωτήματα που προκύπτουν από τη θρασύτατη δράση του οργανωμένου εγκλήματος είναι πολλά και έχουν πολλαπλασιαστεί έπειτα από το τρομακτικό περιστατικό του περασμένου Σαββάτου, που συνέβη στο φως της ημέρας.

Πίσω από αυτό φαίνεται να βρίσκεται ομάδα του οργανωμένου εγκλήματος, με μέλη Κύπριους και αλλοδαπούς αραβικής καταγωγής, για τους οποίους υπάρχουν πληροφορίες πως ενέχονται σε απειλές και ξυλοδαρμούς. Ήδη η Αστυνομία συνέλαβε 48χρονο με κυπριακή υπηκοότητα, που εντοπίστηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο, ο οποίος φέρεται να έχει κομβικό ρόλο.

Ο 48χρονος, ο οποίος από χθες τελεί υπό 8ήμερη προσωποκράτηση, είναι πρόσωπο που έχει εκτίσει πολυετείς ποινές φυλάκισης, ενώ πρόσφατα οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου για ποινική υπόθεση για την οποία, αφέθηκε, υπό όρους, ελεύθερος.

Η ομάδα του 48χρονου φέρεται πριν από δύο εβδομάδες να προσέγγισε τον επιχειρηματία υποστατικού στη λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου και να του ζήτησε αρχικά €7.000 ευρώ για προστασία και έπειτα €1.000 ευρώ μηνιαίως. Η πρώτη κρούση έγινε τηλεφωνικώς στον επιχειρηματία, ο οποίος είναι ελληνοκύπριος, από πρόσωπο αραβικής καταγωγής που καταζητείται. Ακολούθησαν απειλές μέσω τηλεφώνου, σύμφωνα με την καταγγελία, ενώ το Σάββατο το πρόσωπο αραβικής καταγωγής πήγε επί τόπου γύρω στις 2 το απόγευμα και ζήτησε ξανά χρήματα από τον παραπονούμενο, τον οποίο φέρεται να απείλησε με μαχαίρι.

Λίγο μετά τις 3:00 το απόγευμα τον χώρο προσέγγισαν οχήματα με μεγάλη ταχύτητα και από αυτά αποβιβάστηκαν 20 άτομα, ανάμεσα στους οποίους και ο 48χρονος. Τα πρόσωπα αυτά ζήτησαν χρήματα από τον παραπονούμενο και όταν αρνήθηκε, φέρονται να άρχισαν να τον κτυπούν.

Τότε ο παραπονούμενος μαζί με συγγενικό του πρόσωπο και δύο φίλους του αντέδρασαν και αντεπιτέθηκαν με τσεκούρι και λοστούς. Όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο, οι παραπονούμενοι χρησιμοποίησαν «ανάλογη βία», με σκοπό να διασφαλίσουν τη σωματική τους ακεραιότητα και την περιουσία τους. Ακολούθησε η ρίψη δύο πυροβολισμών με πιστόλι που κρατούσε άτομο της ομάδας του 48χρονου. Το αδιανόητο είναι πως οι πυροβολισμοί έπεσαν έξω από το ταχυφαγείο, χωρίς, ευτυχώς να τραυματιστεί οποιοσδήποτε.

€80 για κάθε φύλακα

Εντύπωση προκαλεί και ο τρόπος που αποκτούσε την προστασία νυκτερινών κέντρων η εγκληματική ομάδα, με την Αστυνομία ν’ αναφέρει πως ενημερώθηκε γι’ αυτό στις 16 Ιανουαρίου 2026. Συγκεκριμένα, λήφθηκε πληροφορία πως ο 48χρονος μαζί με 15 άτομα μετέβηκαν στις 9 Ιανουαρίου σε κέντρο διασκέδασης στη Λάρνακα και ενημέρωσαν τους φρουρούς ασφαλείας πως αναλαμβάνουν την προστασία του υποστατικού, ωστόσο, οι ίδιοι αρνήθηκαν.

Την επόμενη ημέρα η ίδια ομάδα φέρεται να μετέβη σε άλλο νυκτερινό κέντρο και να ενημέρωσε τους φρουρούς πως αναλαμβάνουν την προστασία του. Αυτοί φέρονται να αποδέχθηκαν κι έτσι άρχισαν να εργοδοτούνται από την εγκληματική ομάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η Αστυνομία, ο 48χρονος φέρεται ν’ αμείβεται από τους ιδιοκτήτες των νυχτερινών κέντρων κάθε βράδυ με το ποσό των €80 για τον κάθε ιδιώτη φύλακα. Τα €50 είναι η αμοιβή του φύλακα και τα €30 η αμοιβή για την προστασία.

Στο κάδρο ο ξυλοδαρμός στην Πύλα

Η Αστυνομία, εν τω μεταξύ, επρόκειτο να συλλάβει εκ νέου χθες τον 48χρονο και για άλλο περιστατικό που αφορά στον ξυλοδαρμό ευρωπαίου πολίτη στην Πύλα, που έγινε μία μέρα πριν το επεισόδιο της Λάρνακας. Ο παραπονούμενος φέρεται να ξυλοκοπήθηκε από αριθμό ατόμων, που απαιτούσαν χρήματα για προστασία.

Για την υπόθεση της Λάρνακας συνεχίζουν να καταζητούνται, εν τω μεταξύ, τρεις αλλοδαποί αραβικής καταγωγής 35,26 και 20 χρόνων που φέρονται ως μέλη της ομάδας του 48χρονου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνα Βύρωνος, το ΤΑΕ Λάρνακας βρίσκεται στη διαδικασία ταυτοποίησης και άλλων προσώπων.

Εν τω μεταξύ διερευνάται εάν έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή στο επεισόδιο δύο πρόσωπα με καταγωγή από την Παλαιστίνη, 28 και 29 ετών, στο σπίτι των οποίων εντοπίστηκαν οκτώ στρατιωτικά φυσίγγια διαμετρήματος εννέα χιλιοστών. Οι δύο συνελήφθησαν μαζί με 26χρονο κατά την έφοδο σε διαμέρισμα στη Λάρνακα, στο οποίο υπήρχαν πληροφορίες πως διέμενε ένας από τους καταζητούμενους. Οι δύο ύποπτοι προφυλακίστηκαν για 4 ημέρες, ενώ ο τρίτος αφέθηκε ελεύθερος, αφού δεν είχε σχέση με την υπόθεση και βρισκόταν τυχαία στο σπίτι.

Εκτακτα μέτρα σε όλη την επαρχία

Επέμβαση Φυτιρή, ανησυχία Δημάρχου και τοποθέτηση Προέδρου Δημοκρατίας

Στην ΑΔΕ Λάρνακας έσπευσε χθες, για δεύτερη φορά σε λίγες ώρες, ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Λάρνακας.

Ο κ. Φυτιρής ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα στη Λάρνακα που θα περιλαμβάνουν, όπως είπε, συνεχείς περιπολίες σε κρίσιμες περιοχές. Σημείωσε, επίσης, πως η κατάσταση απαιτεί επιμονή και υπομονή, χαρακτηρίζοντας την προσπάθεια ως «μάχη».

Από την πλευρά του, ο κ. Βύρας επεσήμανε πως τέτοια φαινόμενα στιγματίζουν την πρόοδο της πόλης και προκαλούν αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες. Τόνισε δε πως η συνεργασία του Δήμου με την Αστυνομία είναι δεδομένη, διευκρινίζοντας, ωστόσο, πως η πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο κ. Βύρας τόνισε την ανάγκη ανάληψης ευθυνών από το σύνολο της πολιτείας, ζητώντας συγκεκριμένο πλάνο δράσης.

Ο αστυνομικός διευθυντής Λάρνακας, Ιωάννης Καπνουλάς, υπέδειξε από την πλευρά του πως μέλη της δύναμης προσήλθαν οικειοθελώς, εκτός υπηρεσίας, για να συνδράμουν στο έργο της Αστυνομίας, προσθέτοντας πως τα περίπολα βρίσκονται συνεχώς στους δρόμους.

Παρέμβαση έκανε χθες και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας ως απαράδεκτα τα επεισόδια στη Λάρνακα. Όπως είπε προχωρούν οι ενέργειες από πλευράς Αστυνομίας για να συλληφθούν όσοι εμπλέκονται σε αυτά τα επεισόδια. «Σε περίπτωση εμπλοκής αλλοδαπών, αυτοί θα συλλαμβάνονται και θα απελαύνονται αμέσως από την χώρα μας και θα τοποθετούνται στο stop list» για να μην μπορούν να επανέλθουν, είπε. Όσον αφορά πιθανή εμπλοκή Κυπρίων, ο Πρόεδρος είπε ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη για «παραδειγματική τιμωρία».

Την ανάγκη λήψης μέτρων έθεσαν και κόμματα, βάζοντας στο επίκεντρο τη σημασία της επαναφοράς του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.