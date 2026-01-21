Στο πλαίσιο των δράσεων που γίνονται από την ΥΚΑΝ για τον εντοπισμό και κατάσχεση ναρκωτικών, μέλη της Υπηρεσίας σε συνεργασία με τις Ελληνικές Αρχές και τη Τμήμα Τελωνείων, παρέλαβαν ως τεκμήρια δύο πακέτα προερχόμενα από το εξωτερικό.

Στα δύο πακέτα, υπήρχαν επιμελώς κρυμμένες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν συνολικά δύο κιλά και 160 γραμμάρια κοκαΐνης περίπου.

Αναφορικά με το πρώτο πακέτο, συνελήφθη χθες μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ στη Λεμεσό και τέθηκε υπό κράτηση ένα πρόσωπο ηλικίας 28 ετών.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την ΥΚΑΝ Λεμεσού.