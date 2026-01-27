Σοβαρό επεισόδιο συμπλοκής μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε χθες το βράδυ, γύρω στις 21:00, στην περιοχή Αγίας Ζώνης στη Λεμεσό. Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, μετά από σχετική καταγγελία στο σημείο έσπευσαν άμεσα περίπολα της ΑΔΕ Λεμεσού, τα οποία προχώρησαν σε επιτόπιες εξετάσεις.

Κατά την έρευνα στη σκηνή εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία ίχνη αίματος, καθώς και διάφορα τεκμήρια, μεταξύ των οποίων σιδερολοστοί και άλλα αντικείμενα. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, εξασφαλίστηκε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία περίπου 15 αλλοδαποί ενεπλάκησαν σε άγρια συμπλοκή, κατά την οποία αλληλοκτυπήθηκαν με γροθιές, ρόπαλα και σιδερολοστούς. Από την συμπλοκή, τραυματίστηκαν 3 πρόσωπα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο.

Στη συνέχεια, μέλη της ΑΔΕ Λεμεσού εντόπισαν σε διαμέρισμα της περιοχής 12 αλλοδαπούς, οι οποίοι, σύμφωνα με μαρτυρία, φέρεται να είχαν συμμετοχή στο επεισόδιο. Ένα από τα πρόσωπα αυτά κατήγγειλε ότι είχε απαχθεί από τους υπόλοιπους και μεταφέρθηκε διά της βίας στο διαμέρισμα, όπου και δέχθηκε επίθεση.

Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στο διαμέρισμα, εντοπίστηκαν δύο ρόπαλα με κηλίδες που ομοιάζουν με αίμα. Οι 12 αλλοδαποί συνελήφθησαν βάσει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων προσώπων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις