Στοχευμένη εκστρατεία ελέγχων σε κουρεία και μίνι μάρκετ στη Λεμεσό πραγματοποίησαν από χθες το απόγευμα μέχρι το βράδυ, οι αρμόδιες Αρχές, στο πλαίσιο της εφαρμογής της εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις, που αφορούν παράνομη λειτουργία υποστατικών, αδήλωτη και παράνομη εργασία, καθώς και περιπτώσεις παράνομης απασχόλησης αλλοδαπών, με αποτέλεσμα συλλήψεις, καταγγελίες και την επιβολή εξώδικων προστίμων.

Συγκεκριμένα,χθες μεταξύ των ωρών 17:00–23:00, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού, σε συνεργασία με μέλη της ΥΑΜ, λειτουργούς της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λειτουργό του Τμήματος Φορολογίας, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων κουρείων και άλλων υποστατικών τα οποία διαχειρίζονται αλλοδαποί στην επαρχία Λεμεσού, διενήργησαν εκστρατεία για την εφαρμογή της νομοθεσίας του περί Βοηθών Καταστημάτων Νόμου, προβαίνοντας σε ελέγχους σε κομμωτήρια, κουρεία και άλλα υποστατικά στην πόλη. Κατά την εκστρατεία διενεργήθηκαν συνολικά 20 έλεγχοι σε κουρεία και μίνι μάρκετ στις οδούς Αγίας Φυλάξεως, Ανεξαρτησίας, Γλάσδωνος, Φραγκλίνου Ρούσβελτ, Μισιαούλη και Καβάζογλου, Ομονοίας, Χρ. Χατζηπαύλου, Γεωργίου του Α΄, Δημοκρατίας και Αποστόλου Βαρνάβα στη Λεμεσό.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι τα 8 υποστατικά ήταν κλειστά και προέκυψαν οκτώ (καταγγελίες για τα ακόλουθα: Κουρείο στην οδό Χρ. Χατζηπαύλου, Λεμεσός (χωρίς άδεια λειτουργίας). Μίνι μάρκετ, Αποστόλου Βαρνάβα, Λεμεσός (χωρίς άδεια λειτουργίας και πώλησης καπνικών προϊόντων). Κουρείο , οδός Νίκου Παττίχη, Λεμεσός (χωρίς άδεια λειτουργίας). Μίνι μάρκετ στη λεωφόρο Αγίας Φυλάξεως (χωρίς άδεια λειτουργίας και πώλησης καπνού). Μίνι μάρκετ χωρίς ονομασία, Γρίβα Διγενή (χωρίς άδεια λειτουργίας και πώλησης καπνού). Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω ελέγχων προέκυψαν επίσης οι ακόλουθες συλλήψεις και καταγγελίες: Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί συριακής καταγωγής για το αδίκημα της παράνομης απασχόλησης. Από τα πιο πάνω προκύπτουν δύο περιπτώσεις παράνομης εργοδότησης. Συνελήφθη ένα αλλοδαπό πρόσωπο για εξακρίβωση στοιχείων. Έγινε μία καταγγελία για αδήλωτη και παράνομη εργασία και εκδόθηκε εξώδικη ρύθμιση ύψους 4.000 ευρώ.

Επιπλέον, ερευνήθηκαν περίπου 50 αλλοδαπά άτομα στα εν λόγω υποστατικά, χωρίς να προκύψει οτιδήποτε επιλήψιμο. Οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν το επόμενο διάστημα και, όπου εντοπίζονται αδικήματα, τα μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού θα προβαίνουν στις ανάλογες καταγγελίες.