Συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης (28/1) η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, μέλη διαφόρων αστυνομικών υπηρεσιών προχώρησαν σε έρευνες σε οικίες σε αστικές και αγροτικές περιοχές της επαρχίας Λεμεσού, βάσει δικαστικών ενταλμάτων.

Στην πρώτη υπόθεση, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης (taser), ενώ σε άλλες οικίες βρέθηκαν μικρές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις και γραπτές καταγγελίες, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της Α.Δ.Ε. Λεμεσού για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, στις 28/01/2026 και μεταξύ των ωρών 06:30-07:35, μέλη του Τ.Α.Ε., Ο.Π.Ε., Σταθμών Υπαίθρου, Πόλεως και Ουλ.Α.Ε. Λεμεσού, με τη συνδρομή μελών της Μ.Μ.Α.Δ., Κ-9, πυροτεχνουργών και Υ.ΚΑ.Ν., διενήργησαν έρευνες δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων ως ακολούθως:

1. Οικία 55 χρόνου σε χωριό της ορεινής Λεμεςου. Εντοπίστηκαν δύο συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας (Taser) και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα, όπου και εξακολουθεί να τελεί υπό σύλληψη.

2. Οικία 26 χρόνου στην Λεμεσό. Εντοπίστηκε ποσότητα Π.Ξ.Φ.Υ. (κάνναβη), βάρους 0,6383 γραμμαρίου. Συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και στις 09:05 κατηγορήθηκε γραπτώς και απολύθηκε.

3. Οικία 29χρονου στην Λεμεσό χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε. 4. Οικία 30 χρόνου σε χωριό της Δυτικης Λεμεσου. Εντοπίστηκε ποσότητα Π.Ξ.Φ.Υ. (κάνναβη), βάρους 2 γραμμαρίων περίπου και κατηγορήθηκε γραπτώς και απολύθηκε. Ο Αστυνομικός Σταθμός Πάχνας και η Υ.ΚΑ.Ν. συνεχίζουν τις εξετάσεις.